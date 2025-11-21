Hitman World of Assassination : une légende du rap US bientôt en Cible Fugitive

IO Interactive, le développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo a annoncé aujourd’hui une nouvelle mission Cible Fugitive, Eminem vs. Slim Shady. Cette mission à durée limitée met en scène l’icône du rap, Eminem, lauréat d’un Grammy et d’un Oscar et sera disponible du 1er au 31 décembre. La nouvelle mission sera accessible gratuitement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone et iPad, et jouable en VR sur PS VR2 et PC VR.

Eminem déclare :

J’ai essayé de mettre Slim au repos, mais il revient sans cesse. Cette fois, j’ai fait appel à un professionnel pour régler ça une bonne fois pour toutes. Nous avons quelques surprises en réserve pour tout le monde… c’est un combat légendaire.

Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive, ajoute :

Lorsque nous avons commencé à créer World of Assassination, des collaborations de cette envergure ne faisaient même pas partie de nos rêves. Aujourd’hui, travailler avec l’un des artistes les plus emblématiques de l’histoire montre à quel point Hitman a évolué et jusqu’où nous voulons aller. Cette collaboration avec Eminem est quelque chose de vraiment spécial et unique, qui, j’en suis sûr, ravira à la fois nos joueurs et les fans d’Eminem.

Eminem vs Slim Shady – Jouable gratuitement à partir du 1er décembre





L’icône du rap Eminem rejoint World of Assassination à la fois en tant que lui-même et sous son alter ego déjanté, Slim Shady. Dans son dernier album, The Death of Slim Shady, le rappeur avait tenté de mettre son autre personnalité de côté, mais cette fois, Eminem fait appel au légendaire assassin Agent 47 pour régler définitivement son passé. Dans une nouvelle mission surréaliste créée par Eminem en collaboration avec IO Interactive et le directeur créatif/producteur Paul Rosenberg, le niveau regorge de rebondissements oniriques reflétant la réalité instable de Slim Shady. Les opérateurs se retrouvent dans un établissement médical à Hokkaido, transformé en Popsomp Hills Asylum. L’Agent 47 devra traquer Slim Shady à travers plusieurs zones, notamment son studio d’enregistrement, pour l’éliminer sans être détecté. La mission regorge de références à l’univers d’Eminem, tirées de toute sa discographie, comme une assiette empoisonnée des célèbres Mom’s Spaghetti et une performance de Houdini.

La Saison de Slim Shady – Mises à jour en direct, gratuites pour les joueurs de Hitman WOA





Une nouvelle feuille de route commence aujourd’hui avec la Saison de Slim Shady, qui apportera du contenu inédit aux joueurs, en complément de la nouvelle mission Cible Fugitive. Les joueurs pourront relever deux nouveaux défis, découvrir deux nouveaux lots de contrats en vedette, ainsi que trois Cible Fugitive de retour, dont The Splitter avec Jean-Claude Van Damme. Deux événements déjà populaires feront également leur retour : Holiday Hoarders et Hokkaido Snow Festival. De plus, deux nouveaux Twitch Drops seront disponibles : la Bomb-Ass Dynamite et le Costume Solstice, que les joueurs pourront obtenir en regardant une heure de Hitman World of Assassination sur Twitch pendant des périodes spécifiques.

Hitman World of Assassination arrive sur de nouvelles plateformes





En parallèle de la nouvelle mission Cible Fugitive, IO Interactive a annoncé aujourd’hui que Hitman World of Assassination sera disponible dès le 1er décembre sur les ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally. La mission mettant en scène Eminem vs. Slim Shady sera jouable dès le premier jour sur ces nouvelles plateformes. Le jeu sera également compatible avec Xbox Play Anywhere, permettant aux joueurs de profiter d’une expérience fluide entre consoles Xbox et PC Windows, avec progression et succès partagés.

