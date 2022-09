Splinter Cell Remake : le scénario de l'original va être « réécrit et mis à jour pour un public moderne »

Après des années de spéculations et rumeurs sur le retour de la franchise Splinter Cell, Ubisoft a confirmé l'année dernière que son studio de Toronto dirigerait le développement d'un remake du premier volet. Nous sommes à priori encore loin de sa sortie, mais l'objectif est de faire un jeu d'infiltration moderne qui respectera les codes de l'original.

Preuve que le projet en est encore à ses débuts, Ubisoft Toronto recherche actuellement un scénario pour ce Splinter Cell. L'offre d'emploi nous apprend ainsi que l'histoire du jeu de 2002 sera « réécrite et mise à jour pour un public moderne ». Nous ne retrouverons donc pas exactement le scénario de l'époque, mais à quel point sera-t-il modifié ? Il faut dire qu'en cette période où les conflits armés sont de plus en plus présents et médiatisés, et notamment en Europe de l'Est, parler de coup d'État en Géorgie, de génocide en Azerbaïdjan et d'agent secret vétéran de la Guerre du Golfe, cela peut comporter quelques risques qui méritent de prendre des pincettes pour bien fignoler son récit.

En utilisant le premier jeu Splinter Cell comme base, nous réécrivons et mettons à jour l’histoire pour un public moderne. Nous voulons garder l’esprit et les thèmes du jeu original tout en explorant nos personnages et le monde pour les rendre plus authentiques et crédibles. En tant que scénariste chez Ubisoft Toronto, vous rejoindrez l’équipe narrative et aiderez à créer une expérience scénaristiquement cohérente et convaincante pour un nouveau public de fans de Splinter Cell.

Espérons que le ton et l'ambiance de Tom Clancy's Spinter Cell n'en seront pas dénaturés.