Splinter Cell : de premiers concept arts réconfortants pour le remake, le jeu original offert sur PC pour ses 20 ans

Ubisoft Toronto a confirmé en décembre dernier qu'il travaillait sur un remake de Tom Clancy's Splinter Cell, pour lequel le scénario sera réécrit pour s'adapter à l'époque actuelle. Il se trouve que nous fêtons aujourd'hui même les 20 ans du jeu original, paru le 17 novembre 2022 sur PC.

Pour célébrer les 20 ans de la saga de Sam Fisher, les développeurs du remake que sont le directeur créatif Chris Auty, le directeur technique Christian Carriere, le concepteur de jeu senior Andy Schmoll et le directeur associé de la conception des niveaux Zavian Porter sont revenus sur son héritage dans une vidéo de 20 minutes. Ils y discutent de tout ce qui a fait le sel et la popularité des jeux d'infiltration, mais évoquent aussi vaguement cette suite décrite comme rafraîchissante et pouvant servir de base pour la suite de la franchise.



Ils ont même diffusé quelques concept arts pour cette réécriture de Splinter Cell, qui ne nous apprendront pas grand-chose sur l'ambiance vu qu'il s'agit d'un remake, mais nous prouvent que la direction artistique restera fidèle à l'original. Ils terminent en précisant qu'ils seront désormais silencieux au sujet de leur projet pendant quelque temps, alors ne vous attendez pas à le revoir de sitôt. Leurs ambitions ont aussi été couchées par écrit en anglais ici.

La cerise sur le gâteau, c'est que Tom Clancy's Splinter Cell est gratuit jusqu'au 30 novembre 2022 : vous pouvez l'obtenir et le conserver sur PC via l'Ubisoft Store.

Lire aussi : Splinter Cell : le directeur du remake quitte Ubisoft