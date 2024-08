Borderlands 4 : de premiers concept arts et détails dévoilés, de quoi rassurer les fans ?

Cela fait maintenant une dizaine de jours que Gearbox Software a dévoilé durant l'Opening Night Live 2024 le prochain looter shooter de sa licence phare, Borderlands 4. Même si seul un teaser a alors été diffusé, il y a avait largement de quoi faire parler au sein de la communauté, surtout avec les éléments « cachés » à la fin. Dans la foulée, le studio a annoncé sa venue à la PAX West 2024 se tenant ce week-end, précisant toutefois que la révélation complète du jeu sera effectuée à une date ultérieure afin de ne pas créer de fausses attentes. Randy Pitchford aurait dû être présent, mais n'a finalement pas pu, apparemment mal en point. Plusieurs membres de l'équipe étaient tout de même sur scène pour discuter de l'annonce. Bon, rien de transcendant n'en est ressorti, mais il y a tout de même quelques éléments inédits qui ont fait surface, avec notamment quatre concept arts !

Ces derniers dépeignent des environnements de la nouvelle et mystérieuse planète qui a été teasée. Il s'agit d'un monde beaucoup plus technologique, avec en particulier la présence d'hologrammes. Par ailleurs, nous avons la confirmation qu'Elpis a bien été téléportée par Lilith dans l'espace proche de cette nouvelle zone de jeu, qui se situe dans le même univers au sein des six galaxies colonisées par l'humanité. L'effet de verre brisé était quant à lui le signe d'un voile servant à dissimuler cette planète, que nous n'avons donc encore jamais vue auparavant.

La scène avec la main robotique prenant le masque de bandit menant à la révélation du nom du jeu était l'idée de Randy Pitchford. Si le développement a débuté dès la sortie de Borderlands 3, les retours des joueurs ont bien été pris en compte par l'équipe. L'approche opérée sur ses DLC devrait donc davantage être le point de comparaison, ce qui rassurera ceux n'ayant pas apprécié l'intrigue principale qui a été décrite comme une course contre la montre face aux Jumeaux Calypso et Descendants de l'Arche, alors que Borderlands était une chasse au trésor et Borderlands 2 une histoire de revanche face à un dictateur tyrannique. Des idées précédemment mises de côté devraient par ailleurs être utilisées, à voir si la fameuse guerre teasée depuis The Pre-Sequel sera enfin au cœur de l'intrigue...

Après Tiny Tina's Wonderlands qui permettait de créer son personnage de toute pièce, normal avec ses inspirations de jeu de rôle sur table, la communauté se demandait si Gearbox ne referait pas pareil au risque de retirer l'un des principaux attraits de la licence. Nous pouvons souffler, il a été confirmé que nous incarnerons bien quatre Chasseurs de l'Arche inédits. De plus, Borderlands 4 mettra davantage les joueurs et donc leurs personnages au cœur de l'histoire au sein d'un monde interactif où les situations émergent naturellement. Une lacune que nous avions soulevée à l'époque dans notre test et qui rejoint ce détail devrait quant à elle être adressée, à savoir la non-présence de notre avatar pendant les cinématiques. Reste à savoir de quelle manière cela se passera en coop.

Avec la possibilité d'ajouter à la liste de souhaits le jeu sur consoles (PlayStation Store et Microsoft Store) et PC via Steam, plusieurs informations ont en effet été indiquées. Deux joueurs pourront donc s'amuser en local, tandis que le jeu en ligne permettra à quatre Chasseurs de l'Arche de partir à l'aventure ensemble. C'est l'une des forces de la série et il aurait été étonnant que ce ne soit pas le cas. La plateforme de Valve indique du multijoueur multiplateforme aka cross-play et il est précisé côté Xbox que l'écran sera partagé. Le framerate à 60 fps, le HDR10, un son spatial, le Dolby Atmos et le DTSX sont également confirmés. Notons la mention « Achats intra-jeu facultatifs », qui ne signifie pas forcément qu'il y aura des microtransactions, puisque Borderlands 3 a la même et propose juste des extensions et autres DLC. Sur PS5, les vibrations et gâchettes adaptatives de la DualSense seront utilisées, ce qui n'a rien d'étonnant.

