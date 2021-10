RUMEUR sur Splinter Cell : le développement d'un nouveau jeu enfin lancé par Ubisoft

Nous n'avons pas retrouvé d'aventure originale de Sam Fisher depuis Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist en 2013. La saga d'infiltration culte, qui offrait plus d'action dans ces derniers épisodes, aura bientôt droit à un volet en réalité virtuelle sur les casques Oculus, mais ce n'est pas vraiment ce qu'attendent les fans. Une suite a bien été évoquée par Jade Raymond et son équipe à Ubisoft Montréal, mais elle ne s'est jamais concrétisée.

Et si le salut de la licence était enfin arrivé ? D'après Tom Henderson, insider désormais reconnu et de plus en plus loquace qui signe aujourd'hui un papier chez VGC, Ubisoft vient de donner son feu vert pour le développement d'un nouveau Splinter Cell. D'après des sources proches du projet, le jeu ne serait pas dirigé par Ubisoft Montréal mais une autre antenne de la firme internationale, et aurait pour vocation de reconquérir le cœur des fans après les échecs des expériences mobiles et la mauvaise réception de l'annonce du jeu VR.

Ce titre n'en serait qu'au début de sa production, mais il pourrait malgré tout être annoncé dès 2022. Sam Fisher sera-t-il la vedette de l'E3 de l'année prochaine, ou d'un autre évènement majeur ? Affaire à suivre ! D'ici là, Far Cry 6, dernier hit en date d'Ubisoft, est disponible à partir de 64,99 € chez Amazon.fr.

