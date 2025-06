Cloudbet ouvre les paris sur le CS2 Austin Major après le prêt de s1mple à FaZe

Ce transfert fait suite à la mise sur le banc de Helvijs "broky" Saukants. La réputation de s1mple suffit à susciter de grands espoirs, mais les marchés restent prudents : 10.1 est la cote pour une victoire finale de FaZe.

Cotes pour le vainqueur du tournoi (au 3 juin) :

Vitality : 1,67

Falcons : 4,13

Spirit : 4,21

MOUZ : 6,59

FaZe Clan : 10,1

Vitality reste le favori pour remporter le tournoi, mais l’arrivée de s1mple fait de FaZe un véritable outsider, un pari à haut risque et à forte récompense pour ceux qui cherchent de la volatilité.

Le format suisse rend chaque match imprévisible

L'Austin Major se déroule du 3 au 22 juin, avec 32 équipes et un format suisse en trois manches. Chaque match est disputé en best-of-one jusqu'à ce que les équipes soient éliminées ou qualifiées. Avec si peu de marge d’erreur, même les équipes solides peuvent être punies sur une seule carte, tandis que les outsiders ont une chance de briller.

"C’est un casse-tête pour les parieurs," explique Tim "Dktruman" de Lange, commentateur CS et analyste e-sport chez Cloudbet. "Les favoris peuvent être pris par surprise, et un outsider en forme, comme FaZe, peut complètement renverser le scénario. Les joueurs avisés surveillent de près les premiers matchs, car chaque victoire ou défaite fait immédiatement bouger les cotes."

Les paris sans limite sur le vainqueur du match sont disponibles sur Cloudbet. Les handicaps de manche, les scores exacts, les marchés de prolongation et les combinaisons de manches, telles que "Équipe 1 gagne en plus de X manches", font également partie des options de paris e-sport proposées par Cloudbet.

L’impact de s1mple : potentiel vs incertitude

Il s'agit du premier Major de s1mple depuis son passage chez Team Falcons au Shanghai Major en novembre dernier. Si son talent brut est indiscutable, des incertitudes subsistent quant à la cohésion de FaZe et au temps de préparation avec lui, surtout après ses débuts mitigés et l’élimination précoce de FaZe à l'IEM Dallas en mai.

"Les parieurs restent prudents," ajoute Dktruman. "FaZe n’est pas un pari de supériorité à 10.1, c’est un pari pour le chaos. Si s1mple démarre fort et que l’équipe fonctionne bien ensemble, on pourrait se souvenir de cette cote comme d'une aubaine. Mais il n’y a pas le temps pour s’échauffer dans ce format best-of-one."

Vitality vs MOUZ : un choc en vue

Team Vitality arrive en grande forme, ayant remporté six tournois consécutifs et enchaînant une série de 30 victoires.

Bien que Vitality domine le classement, la compétition reste rude. MOUZ, Team Spirit et Team Falcons figurent parmi les challengers capables de remettre en question la suprématie de l’équipe française. MOUZ est celui qui possède le plus d'antécédents directs contre Vitality, bien que sans résultat significatif. En 2025, Vitality les a battus trois fois en finale.

Malgré cela, MOUZ dispose d’un effectif solide et équilibré. Avec l’ancien joueur de Vitality Spinx aux commandes aux côtés de torzsi, Jimpphat et xertioN, l’équipe a montré des éclairs de génie. Leur dernier affrontement à l’IEM Dallas a ainsi poussé Vitality à ses limites sur plusieurs cartes, prouvant qu’ils ont le potentiel pour renverser la situation dans de bonnes conditions.

Analyse de la méta : l'agression domine

La méta actuelle de CS2 favorise un style de jeu agressif :

Riflers explosifs

Rushs rapides sur les sites

AWPers offensifs

Les cartes de CS2 ont un "time-to-kill" plus court et des angles plus fermés, ce qui signifie que les manches sont souvent décidées dans les 20 premières secondes.

"Des joueurs comme ZywOo, frozen, maden et maintenant s1mple sont parfaitement placés pour en tirer parti," explique Dktruman. "Cela s’étend aussi aux paris sur le total de manches et le premier kill, où les parieurs avisés essaient d’exploiter les tendances des joueurs dès les premières manches."

Les cotes sont sujettes à modification et reflètent les tendances du marché actuel.

À propos de Cloudbet

Fondé en 2013, Cloudbet est le plus ancien casino et bookmaker crypto au monde. Depuis plus d’une décennie, les joueurs du monde entier ont placé des millions de paris en utilisant plus de 40 cryptomonnaies. En 2024, Cloudbet a introduit l’offre de bienvenue et le programme de fidélité les plus avantageux en ligne, offrant des récompenses empilées et des gains en cash garantis chaque jour pour les parieurs fréquents. Avec une large sélection de machines à sous, de jeux de casino en direct et de marchés sportifs allant de l’e-sport à la Premier League et aux paris NFL sur les joueurs, Cloudbet est le leader du pari crypto sécurisé.

Site Web : Cloudbet.com

Instagram : @cloudbetofficial

Twitter/X : @Cloudbet

Tim "Dktruman" de Lange est un commentateur néerlandais de CS:GO et Dota 2, ainsi qu’un analyste en paris. Connu pour ses analyses pointues et ses lectures de matchs précises, il apporte une couverture experte à Cloudbet e-sport. Suivez-le sur X : @dktrumantv