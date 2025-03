Cloudbet ouvre les paris sans limites pour la série de tournois Dota en avril

Avec ses paris sans limites Cloudbet le sait bien, avec ESL One Raleigh 2025 (7-13 avril) et PGL Wallachia Saison 4 (18-26 avril) offrant tous deux des cagnottes d’un million de dollars, juste après la mise à jour du patch 7.38c, la compétition Dota promet d’être passionnante.

Cela signifie que les sérieux parieurs de Dota sur Cloudbet peuvent désormais accéder aux ressources combinées des marchés mondiaux, conçues pour des enjeux élevés – ce qui signifie que les parieurs pourraient potentiellement gagner plus que les champions des tournois eux-mêmes !

Les paris sans limites de Cloudbet couvrent ainsi désormais cinq essentiels marchés de Dota :

Handicap de carte : permets de miser sur des matchs où les outsiders ont un avantage Cartes totales : autorise les paris sur le nombre total de cartes jouées dans une série Vainqueur : offre la possibilité de parier sur le vainqueur global de la série Vainqueur de carte : permets de parier sur le résultat de cartes individuelles Score final de carte : permets de prédire le score final des cartes d’une série.

Le timing est particulièrement notable avec la mise à jour du patch 7.38c, survenue pendant les playoffs de l’Univers FISSURE, perturbant les classements des héros et les stratégies d’équipe en plein milieu de compétitions à enjeux élevés.

" Nous écoutons tous les retours de notre communauté esports sur la façon de les rapprocher des jeux tout au long de la saison », déclare John, porte-parole de Cloudbet. « Et nous faisons cela avec des paris sans limites et en intégrant beaucoup, beaucoup plus de marchés. Vous pouvez parier sur l’équipe qui infligera le premier sang, la première caserne ou le premier Roshan – des marchés qui vont au-delà des bases, mais qui sont au cœur de l’expérience Dota. Ce sont des événements marquants qui font crier des adultes devant leurs écrans, alors pourquoi ne pas en profiter aussi ? »

Les nouveaux utilisateurs de Cloudbet auront également accès au Welcome Package, comprenant jusqu’à 2500 $ en argent, des récompenses Rakeback continues et des gains en argent direct grâce au Vault. Une fois réclamés, les utilisateurs entrent dans Cloudbet Rewards, le généreux programme de fidélité conçu pour les parieurs réguliers.

Alors que les bookmakers traditionnels limitent souvent la taille des mises, en particulier dans les esports, Cloudbet propose des paris sans limites sur les principaux marchés de Dota 2, une première dans le secteur. En étendant ses paris sans limites, déjà disponibles sur les grands sports, à Dota 2, Cloudbet vise à intégrer l'esport dans le haut de gamme du monde des paris sportifs. Pour les fans de Dota cherchant à ajouter une dimension supplémentaire à leur expérience de visionnage, Cloudbet offre un moyen de soutenir leurs prédictions avec une réelle conviction – et potentiellement des gains élevés.

