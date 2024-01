Palworld : The Pokémon Company prend la parole, sans même citer ouvertement le jeu

Palworld est un succès monstrueux depuis son lancement il y a moins d'une semaine, s'étant déjà vendu à plus de 8 millions d'exemplaires sur Steam. Son développeur Pocketpair a ainsi partagé une feuille de route afin de bien faire comprendre que le jeu va continuer d'être amélioré sur la durée. Pour autant, les allégations de plagiat de designs de Pokémon pour les apparences des Pals continuent de faire parler d'elles et cela est évidemment remonté aux oreilles de The Pokémon Company.

La société derrière la licence de divertissement la plus rentable au monde s'est fendu d'un communiqué qui a aucun moment ne fait mention de Palworld ou de son studio, tout en faisant bien comprendre qu'il s'agit d'une réaction concernant ces derniers.

Enquêtes concernant les jeux d'autres sociétés Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant le jeu d'une autre société sorti en janvier 2024. Nous n'avons accordé aucune autorisation pour l'utilisation de la propriété intellectuelle ou des assets de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l'intention d'enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés au Pokémon. Nous continuerons à chérir et à nourrir chaque Pokémon et son monde, et à travailler pour rassembler le monde grâce à Pokémon à l'avenir. The Pokémon Company

Simple coup d'épée dans l'eau afin d'être tranquille vis-à-vis de la communauté ou début d'un feuilleton médiatique ? Seul l'avenir nous le dira.

