Auroria : un clone de Palworld sous le feu des projecteurs, Pocketpair prend la parole

À l'heure où la course aux clics est plus féroce que jamais sur Internet, les déformations de propos reprises en masse sont légion, qu'elles soient volontaires ou non. C'est de cette manière que nous avons découvert un certain Auroria, MMO développé par Tianjin Wumai Technology, anciennement connu sous le nom de Project Stars suite à son annonce en 2022, voire Outerland. Disponible sur mobiles (Android en Occident), il devrait prochainement voir le jour sur PC via Steam. Vous pouvez découvrir ci-dessous une bande-annonce teaser cinématique et deux autres vidéos en fin d'article, dont une de gameplay qui est loin d'être aussi excitante il faut bien l'avouer.

Tout est parti d'un tweet de Takuro Mizobe, le CEO de Pocketpair à l'origine de Palworld, jeu phénomène de ce début d'année et qui a été accusé de plagiat envers la licence Pokémon. Son message en japonais évoque le fait que Tencent est en train de créer un clone de Palworld, accompagné d'un screenshot en provenance d'Auroria. Il apparaît que la version mobile chinoise résulte d'une collaboration entre Hero Games et Tencent, Tianjin Wumai Technology n'étant pas évoqué. Sans parler chinois, difficile d'obtenir des détails plus précis, mais ce n'est de toute manière pas le sujet.

Il a ensuite déclaré qu'en Chine plusieurs sociétés développement actuellement des clones de son jeu, mais avec des budgets dix fois supérieurs au sien. Il conclut en prévoyant que l'année prochaine verra l'arrivée sur le marché de nombreux jeux avec des monstres ou de belles filles ayant la qualité de Genshin Impact. Quoi qu'il en soit, à aucun moment il ne semble entretenir une quelconque animosité, mais certains ont voulu surfer sur la négativité pour attirer les lecteurs... Le Global Community Manager de Pocketpair appelé Bucky a commenté en anglais cette histoire avec un commentaire là aussi bienveillant.

Voici la traduction de ce qu'il a déclaré :

Pour faire écho à ce que dit Takuro, il est vraiment incroyable de voir avec quelle rapidité des entreprises comme Tencent ont commencé à créer des clones de Palworld. Le budget de certains de ces clones est également incroyable ! 2025 sera l'année des clones de Palworld et Helldivers, et même si la plupart d'entre eux seront des jeux mobiles auxquels de nombreux joueurs occidentaux ne joueront pas, je pense toujours que c'est assez incroyable. Nous en connaissons quelques-uns déjà en développement, il sera donc intéressant de voir quel genre de tournure ils prendront pour les rendre plus adaptés au public mobile. Maintenant, la vraie question est... qui sera la première entreprise à créer un clone mobile de Palworld où les gacha sont des filles mignonnes au lieu de monstres ? Je suis sûr que quelqu'un y travaille.

Vous l'aurez compris, Pocketpair ne vient pas crier au plagiat contrairement à ce qui est propagé par certains, bien au contraire. Pour enfoncer le clou, ce même Bucky a répondu à l'article d'Insider Gaming en confirmant qu'il n'y avait aucune accusation et qu'ils sont assez excités à propos de ces clones. Enfin, c'est Takuro Mizobe qui a pris la parole en anglais en indiquant qu'il n'accuse personne.

« Accuser » quelqu'un de quelque chose, c'est dire qu'il fait quelque chose de mal.

Je ne pense pas que ce que fait Tencent soit mauvais. Je suis fier que d'autres sociétés veuillent créer des jeux comme Palworld. L'industrie innove historiquement lorsque nous empruntons des idées aux jeux que nous aimons. Je suis surpris que de nombreux jeux mobiles de haute qualité soient déjà en développement. Ceci est mon message d'origine. Je n'ai pas accusé.

Si vous souhaitez découvrir Palworld, il est vendu sur Steam en Accès Anticipé au prix de 28,99 €. Vous pouvez également y jouer en vous abonnant au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

