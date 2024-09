Palworld bientôt free-to-play ? PocketPair prend la parole et s'explique

Ces derniers jours, une interview de PocketPair a beaucoup tourné sur la Toile. Le développeur de Palworld s'est entretenu avec ASCII Japan (via Automaton) au sujet du modèle économique de son jeu de survie avec des monstres de poche. Le studio réfléchissait alors à passer ou non Palworld en free-to-play pour assurer sa longévité, tout en avouant que le jeu a été conçu comme un titre premium, changer la formule serait compliqué.

Alors, Palword gratuit prochainement ? Eh bien PocketPair a publié un message sur X (ex-Twitter) pour clarifier la situation. Le studio explique que « l'interview a été réalisée il y a plusieurs mois », mais depuis, il a « déjà décidé que l’approche F2P/GaaS ne (lui) convenait pas ». Les développeurs rajoutent :

Palworld n'a jamais été conçu avec ce modèle en tête, et cela demanderait trop de travail pour adapter le jeu à ce stade. De plus, nous sommes très conscients que ce n'est tout simplement pas ce que veulent nos joueurs, et nous faisons toujours passer nos joueurs en premier. Nous envisageons toujours d'ajouter des skins et des DLC pour Palworld à l'avenir afin de soutenir le développement, mais nous en reparlerons avec vous tous lorsque nous nous rapprocherons de ce point. Pour l'instant, notre priorité reste de faire de Palworld le meilleur jeu possible. Nous nous excusons pour toute inquiétude que cela a pu causer et nous espérons que cela clarifie notre position.

PocketPair préfère passer par des microtransactions pour des skins ou d'autres contenus additionnels afin d'assurer la pérennité de Palworld, mais pas question de le passer en free-to-play et de le transformer en jeu live service. Pour rappel, le jeu avait explosé les compteurs sur Steam à son lancement, réunissant plus de deux millions de joueurs en simultané. Aujourd'hui, ils ne sont plus « que » 32 000, ce qui est normal selon le community manager de Palworld. Concord aurait aimé avoir autant de joueurs...

Palworld est pour l'instant disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, une version PS5 pourrait être annoncée prochainement. D'ici là, vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € pour un mois via Amazon.