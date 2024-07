Palworld Entertainment : Pocketpair fonde l'équivalent de The Pokémon Company avec Sony

Vous connaissez forcément The Pokémon Company, qui est une coentreprise (joint venture) ayant été créée par Nintendo, Creatures Inc. et Game Freak pour s'occuper des produits dérivés de la licence et gère désormais un empire mondial. Eh bien, Pocketpair semble vouloir répliquer ce succès avec Palworld, lui qui ne savait pas quoi faire de tout cet argent gagné. Alors que le jeu phénomène du début d'année a récemment accueilli sa mise à jour massive baptisée Sakurajima, le studio a annoncé ces dernières heures une grande nouvelle, la création de Palworld Entertainment.

Derrière ce nom se cache donc là encore une coentreprise, fondée par Pocketpair, Sony Music Entertainment (Japan) et sa filiale Aniplex spécialisée dans l'animation et qui publie également des jeux depuis quelques années. Leur objectif est simple : accélérer le développement et l'expansion de la licence à travers le monde. Ironiquement, Palworld n'est pour le moment disponible que sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass. Espérons que cela ouvre la voie à des versions PS5 et PS4 avec une telle implication de Sony.

En conséquence, de premiers produits dérivés officiels seront bientôt disponibles à l'occasion du Bilibili World 2024 de Shanghai qui ouvrira ses portes ce vendredi 12 juillet. Ils seront également mis en précommande via les boutiques gérées par Aniplex.

Pour le coup, nous sommes curieux de voir l'évolution que Palworld Entertainment aura dans les mois et années à venir, car rien ne dit que le succès de Palworld pourra se maintenir sur la durée. Vous pouvez actuellement acheter ce dernier sur Steam en promotion au prix de 21,74 €. L'abonnement au PC/Xbox Game Pass Ultimate est lui encore en vente au prix de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount, malgré l'augmentation des tarifs.