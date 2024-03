Palworld : les développeurs ne savent pas quoi faire de leur argent, un rachat envisagé ?

Lors de son lancement en début d'année, Palworld a fait couler beaucoup d'encre. Le titre s'inspire grandement des mécaniques des jeux Pokémon, tout en rajoutant de la survie et des armes à feu, mais surtout, son développeur Pocketpair est un fervent utilisateur d'intelligences artificielles pour générer du contenu et il a été accusé d'avoir plagié les monstres de poche japonais, The Pokémon Company est sur le coup.

Quoi qu'il en soit, Palworld est un énorme succès commercial, il compte 25 millions de joueurs avec 15 millions de copies vendues sur Steam et 10 millions d'utilisateurs sur Xbox, sans doute majoritairement via le Game Pass. Dans un entretien accordé à Bloomberg, le CEO de Pocketpair, Takuro Mizobe, dévoile que Palworld a coûté moins d'un milliard de yens (environ 6 millions d'euros) à produire et en a déjà rapporté des dizaines. Les chiffres sont fous, mais Takuro Mizobe avoue que c'est un montant « bien trop important à gérer pour un studio de cette taille ». Pocketpair ne compte que 55 personnes, son directeur indique être ouvert à un partenariat ou à un rachat, même s'il précise ne pas être en discussion avec Microsoft pour le moment.

Pour rappel, Palworld est toujours en Early Access, les développeurs lanceront prochainement Bellanoir, le premier raid du jeu, la feuille de route est bien chargée pour maintenir la hype. Mieux encore, Pocketpair est en discussion pour porter Palworld sur d'autres plateformes, des sorties sur PlayStation 4, PS4 et/ou Nintendo Switch sont donc à envisager !

Pour le moment, Palworld n'est jouable que sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount ou la Fnac.