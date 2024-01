MAJ Palworld : succès monstrueux sur Steam et chiffre de ventes énorme, malgré les accusations de plagiat et d'utilisation d'IA

Si vous ne connaissiez pas Pocketpair jusqu'à présent, ce studio tokyoïte fondé en 2015 par Takuro Mizobe va sans doute faire les gros titres pendant un moment en raison du succès de son nouveau jeu paru en Accès Anticipé ce vendredi : Palworld. Ce titre qui avait tout d'une blague de mauvais goût à son annonce en 2021 a de suite été qualifié de « Pokémon avec des armes », alors qu'il est finalement plus proche d'un ARK où les dinosaures auraient été remplacés par les Pals, des créatures dont l'apparence visuelle est pour certaines vraiment très proche des monstres de poche de Game Freak et The Pokémon Company. Eh bien, le succès est d'ores et déjà au rendez-vous, et il suffit de voir sa bande-annonce de lancement pour comprendre ce qui a attiré les joueurs.

En effet, en à peine deux jours, ce sont désormais plus de 3 millions de joueurs qui ont craqué pour Palworld. Toutefois, un détail n'est pas très clair, car les visuels font mention d'un nombre de « Pal-Tamers », mais les tweets associés parlent quant à eux de ventes. Sauf que Palworld est disponible dans le Game Pass sur Xbox One, Series X|S et PC, en plus d'être sur Steam. Ces chiffres sont donc peut-être à relativiser ou alors il faudrait y ajouter le nombre de joueurs qui sont passés par l'abonnement pour l'essayer. Dans tous les cas, cela démontre un fort intérêt de la part du public et ce n'est pas tout.

En effet, Palworld est devenu sur Steam le deuxième jeu payant de la plateforme ayant réuni en même temps le plus de joueurs avec 1 006 400 personnes, le record étant toujours détenu par Cyberpunk 2077 (1 054 388 connexions simultanées). Il est également en tête des ventes dessus, sans plus d'informations.

En revanche, plusieurs internautes ont pointé du doigt le jeu en l'accusant ouvertement d'avoir plagié certains Pokémon, voire même des fanarts (Pokémon Sage). Il suffit de jeter un œil aux vidéos Paldeck de la chaîne officielle pour voir les similarités. VGC a déjà parfaitement résumé tout cela au sein d'un article contenant certains tweets cherchant la petite bête (le premier est passé en privé depuis). Et pour ne rien arranger, le CEO Takuro Mizobe semble être un fervent supporter des IA génératrices, ayant déjà sorti le jeu AI: Art Imposter par exemple. Pour autant, rien n'indique pour le moment que de tels outils ont pu être utilisés lors de la création de Palworld. Nos confrères rapportent d'ailleurs que la centaine de Pals aurait été créée par une unique étudiante nouvellement diplômée.

Dans tous les cas, si le jeu a pu sortir dans le Game Pass et voir le jour, c'est que rien ne peut à priori lui être légalement reproché.

Alors, est-ce que Palworld ne sera qu'un énième jeu faisant le buzz temporairement avant de se faire oublier ou s'agit-il d'un futur titre incontournable sur la durée ? Seul le temps pourra le dire.

Mise à jour : le cap des 4 millions de ventes a déjà été franchi et le record de joueurs en simultanée pour un jeu payant sur Steam détenu par Cyberpunk 2077 a été battu avec 1 291 967 joueurs, soit encore plus que lors de l'annonce ces dernières heures.

