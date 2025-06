Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE annoncé sur Xbox, de quoi faire se lever les fans d'aura farming ?

Hier soir, le Xbox Games Showcase 2025 n'a pas manqué de surprises, avec notamment la présentation de projets inédits. Si comme nous vous avez suivi l'anime Solo Leveling, qui a fait sensation et dont la saison 2 Arise from the Shadow nous a régalé en début d'année, voir Sung Jinwoo apparaître a dû être assez étonnant. Pour autant, la mention de Netmarble derrière le jeu via le studio Netmarble Neo, ainsi que son intitulé, nous a laissé assez confus. Est-ce que Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE est un simple portage du jeu mobile free-to-play Solo Leveling: ARISE ou une véritable nouveauté ? Le fait que ce dernier soit déjà jouable sur PC via un launcher dédié et prévu sur Steam cette année n'aide d'ailleurs pas.

Quant à la description du Microsoft Store, elle ne nous renseigne pas plus quant à sa nature de version améliorée ou jeu totalement inédit, malgré la possibilité de jouer en coop à quatre joueurs non présente dans l'actuelle production sur mobiles.

Solo Leveling, le webtoon aux 14,3 milliards de vues, est désormais un jeu d'Action-RPG ! Commencez au rang E et aidez votre héros à évoluer. Devenez Monarque des ombres grâce à des combats en solo intenses et des raids en coop à 4 joueurs ! Des pages du webtoon à l'écran, donnez vie à l'histoire de Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE ! L'histoire qui vous a fait rêver revient avec de nouveaux chapitres - Voyagez aux côtés de Sung Jinwoo, qui est bien décidé à devenir le chasseur le plus puissant au monde ! Immergez-vous dans l'histoire originale du webtoon et découvrez de nouvelles aventures exclusives !

- Éliminez de puissants commandants lors de raids en coop. Incarnez Jinwoo ou un groupe composé d'autres chasseurs, et supprimez-les ! Un système de fabrication d'armes solide - Pulvérisez les monstres sur le champ de bataille et utilisez les divers objets obtenus pour fabriquer des armes ! Fabriquez et maniez des armes puissantes issues du webtoon d'origine comme le Crochet venimeux de Kasaka et les Dagues du roi des démons !

La seule certitude, c'est que Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE n'est pas prévu sur PS5, attendu sur PC (Microsoft Store) cet automne puis en 2026 sur Xbox Series X|S.

Si vous souhaitez lire le webtoon en top qualité, les tomes de Solo Leveling de chez Kbooks sont vendus 14,95 € l'unité à la Fnac.