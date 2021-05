Escape from Naraka : un jeu de tir et de plateforme dans un Bali infernal présenté en vidéo

XeloGames, jeune développeur indépendant composé d'un artiste, d'un programmeur et d'un game designer, vient de dévoiler officiellement aujourd'hui son premier projet, Escape from Naraka. Le titre a en effet reçu le soutien du distributeur Headup, il s'agit d'un jeu mélangeant les mécanismes de FPS et de plateforme pour nous emmener dans une version infernale de Bali, inspirée de la mythologie locale.

Le titre s'inspire de Doom pour son ambiance, mais également de SEUM: Speedrunners from Hell pour son côté rapide et nerveux, le joueur devant ici encore foncer dans les niveaux pour éviter les pièges et les ennemis, même si le héros est équipé de pouvoirs magiques pour entraver les créatures qui se dressent devant lui. Les développeurs précisent qu'ils ont utilisé la technologie de numérisation en 3D pour créer ce temple antique, reprenant donc des éléments existants dans la vraie vie. Les joueurs auront un tas de secrets à découvrir dans les niveaux, et un classement en ligne sera là pour afficher leurs meilleurs temps, car le but est bien ici d'arriver à la fin des niveaux du temple le plus vite possible.

Escape from Naraka est attendu dans le courant du troisième trimestre 2021 sur PC, via Steam. Si vous voulez des démons un peu moins balinais, DOOM Eternal est à 26,45 € sur Amazon.