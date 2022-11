Escape Academy : 1 million de joueurs et une bande-annonce pour le DLC Escape from Anti-Escape Island

Les escape games rencontrent un vrai succès dans la vie réelle, mais aussi en jeux vidéo. Coin Crew Games a eu l'idée de développer Escape Academy, un jeu d'énigmes et de réflexion avec une série de casse-têtes à résoudre dans une école d'évasion. Un titre disponible depuis cet été sur PC, PlayStation et Xbox.

Cette semaine, Coin Crew Games, iam8bit et Skybound Games annoncent qu'Escape Academy compte plus d'un million de joueurs, quatre mois après son lancement. Une belle aventure qui est loin d'être terminée, les studios lanceront la semaine prochaine Escape From Anti-Escape Island, premier DLC du jeu qui rajoutera des énigmes et un scénario inédits. Une bande-annonce est à découvrir ci-dessus, les développeurs précisent au passage qu'Escape Academy aura droit à une mise à jour de contenu majeur gratuit en début d'année prochaine, suivie d'un second DLC au printemps.

La date de sortie d'Escape From Anti-Escape Island est fixée au 10 novembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. L'extension d'Escape Academy coûtera 9,99 €, mais elle est aussi incluse dans le Season Pass, avec le futur DLC du printemps prochain, ce dernier coûte pour rappel 14,99 €. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.