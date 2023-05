Tchia : 1 million de joueurs et une édition physique annoncée

En mars dernier, Kepler Interactive et Awaceb lançaient Tchia, un jeu d'aventure mignon et coloré nous emmenant sur un archipel en monde ouvert, avec un gameplay bac à sable. Un titre qui a vite séduit les joueurs, et six semaines après la sortie, les studios font le point sur son succès.

Tchia a ainsi attiré plus d'un million de joueurs sur PC et PlayStation. Un joli chiffre très symbolique, même s'il est bon de rappeler que le titre a été rajouté dans le catalogue PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium dès son lancement. Quoi qu'il en soit, les studios sont ravis et annoncent que Tchia va avoir droit à une édition physique sur PlayStation 4 et PS5, sa date de sortie est fixée au 18 juillet 2023. Cette Oléti Edition inclura quatre costumes pour Tchia et des packs de personnalisation pour le bateau, tirés d'autres jeux édités par Kepler comme SIFU, Scorn, Cat Quest et Flintlock: The Siege of Dawn.

Vous pouvez déjà précommander Tchia: Oléti Edition à 34,99 € sur Amazon.