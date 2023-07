Exoprimal : 1 million de joueurs et une skin offerte pour le jeu avec des dinos

Alors que la France célébrait sa fête nationale le 14 juillet dernier, Capcom lançait quant à lui Exoprimal, un jeu d'action où des dinosaures franchissent une faille temporelle pour attaquer les humains, obligés d'embarquer dans des exosquelettes pour se défendre. Un titre qui a rencontré un joli succès.

Capcom annonce aujourd'hui qu'Exoprimal compte déjà plus d'un million de joueurs sur PC, PlayStation et Xbox. Un joli chiffre symbolique, il convient tout de même de rappeler que le titre est disponible dans le Game Pass pour ordinateurs et consoles depuis son lancement, nombreux sont les curieux à l'avoir essayé sans passer à la caisse, il faudra patienter pour connaître un réel chiffre de ventes. Quoi qu'il en soit, le studio japonais remercie tous les joueurs et annonce qu'une skin additionnelle pour Skywave sera rajoutée gratuitement dans une mise à jour le 16 août prochain.

Ce n'est que le début de l'aventure pour les développeurs, Capcom indique prendre en compte tous les retours des joueurs pour améliorer l'expérience de jeu, et du contenu additionnel est déjà prévu pour les prochains mois. Si Exoprimal vous intéresse, vous pouvez le retrouver à 58,05 € sur Amazon.