Exoprimal : un dernier trailer riche en action avant la sortie, le contenu post-lancement précisé avec une collaboration Monster Hunter

Cette nuit, Capcom a diffusé un Exoprimal Showcase en amont de la sortie du jeu en fin de semaine, qui ne semble pas déchaîner les passions. Petit rappel, nous l'avions revu le mois dernier au détour d'une bande-annonce avant qu'il n'ait droit à sa deuxième bêta ouverte. La présentation menée par le directeur Takuro Hiraoka nous a donc dévoilé son trailer de lancement en guise d'introduction, rajoutant encore des détails sur le lore alambiqué en la personne de Viktoria Ivanovna Ignatyeva (du moins sa voix).

Quelques explications sur le concept même du jeu ont été redonnées, nous faisant combattre des dinosaures en 5v5 dans Survie Jurassique grâce à des exosquelettes, voire confrontant directement les joueurs entre eux. C'est de cette manière que le scénario évoluera, avec toute une partie personnalisation à base de skins. Dès le lancement, une fonctionnalité appelée Sélection de Mission Finale sera ajoutée en réponse aux retours de la communauté, permettant de sélectionner trois options de matchmaking : PvP, PvE et aléatoire. De cette manière, il sera possible de s'amuser selon nos préférences. À noter que le PvE reposera sur la vitesse et à priori pas d'affrontement direct entre les deux équipes, mais il pourrait donc y avoir des exceptions. La sélection aléatoire offrira quant à elle plus d'XP.

L'autre gros morceau du jour concerne le contenu post-lancement d'Exoprimal, puisque Capcom a déjà une roadmap bien claire du contenu qui sera proposé jusqu'en début 2024, avec déjà trois saisons durant chacune trois mois et un Pass de survie dans chacune d'elle. La Saison 1 débutera dès vendredi et un nouveau mode de jeu Gant Sauvage sera ajouté deux semaines après, le 28 juillet. En coopération, il faudra réussir des missions PvE faisant suite à la fin du jeu et changeant chaque semaine, avec des classements et récompenses à la clé. Ensuite, le 17 août, une Mise à jour n°1 introduira 10 modèles Alpha d'exosquelettes, des versions alternatives possédant des armes différentes de ceux de base. Des visuels sont à retrouver en page suivante pour les admirer.

La Saison 2 sera lancée à la mi-octobre, avec la collaboration Street Fighter 6 déjà dévoilée, une mission finale supplémentaire, des outils et modules inédits, ainsi que la map Plateforme océanique. Enfin, en janvier 2024, la Saison 3 proposera une collaboration Monster Hunter, des variantes Bêta d'exosquelettes et un ennemi additionnel, le Néo Triceratops.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessous :

Exoprimal est donc attendu le 14 juillet et nécessitera pour rappel une connexion Internet obligatoire pour en profiter, ainsi qu'un Capcom ID. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.