Flynn: Son of Crimson, le tout dernier trailer est arrivé, une date de sortie annoncée

Flynn: Son of Crimson est un jeu d'action, d'aventure et de plateforme du studio Humble Games connu pour Dodgeball Academia ou encore Midnight Fight Express. Le titre propose un véritable voyage de découverte et de rédemption avec un gameplay pouvant rappeler celui de Celeste.

Mais pour mieux comprendre cet univers, voici un résumé du jeu :

Rejoignez Flynn dans sa terre bien-aimée de Rosantica, une magnifique île autrefois ravagée par la guerre et la présence oppressante du Fléau désormais banni. La présence inquiétante du Fléau s'infiltre à nouveau dans Rosantica, menaçant la paix et la liberté du pays. Accompagné de son protecteur mythique, dont les esprits gardiens ont été volés et doit être récupéré, Flynn sera mis à l'épreuve par le puissant Fléau et son puissant suzerain. Flynn et la lignée Crimson suffiront-ils à mettre un terme définitif à la terreur du Fléau ?

Le tout dernier trailer dévoile de nouveaux extraits du jeu pour faire monter la hype des spectateurs. Nous en apprenons un peu plus sur la date de sortie, Flynn: Son of Crimson verra le jour le 15 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Steam.

Vous pouvez ajouter le jeu à votre wishlist sur sa page Steam.