PREVIEW Escape Academy : quand Michael Scofield fait ses classes, l'escape game passe au niveau supérieur

Annoncé plus tôt cette année lors du ID@Xbox Spring Showcase, Escape Academy va comme son nom le suggère transposer les codes des escape games en salles bien physiques dans un jeu scénarisé développé par Coin Crew Games et coédité par Skybound Games et iam8bit Presents, à destination des consoles et PC. Alors que sa date de sortie approche, tout juste dévoilée, nous avons eu l'opportunité d'assister à une présentation hands-on du jeu puis de le prendre en main à distance durant 50 minutes via Steam, l'occasion de découvrir 2 niveaux remplis d'énigmes. Soyez rassurés, nous éviterons au maximum les spoilers sur la manière de les résoudre. Mais avant toute chose, plantons le décor.

Il nous tarde d'être à nouveau enfermé dans l'une des salles de cette étrange école.

L'idée d'Escape Academy a bien été aidée par les confinements survenus à travers le monde à cause du COVID-19, avec comme prémices la volonté de transférer l'expérience physique pouvant être vécue dans un escape game au sein d'un espace virtuel, tout en la rendant le plus accessible possible. Même une personne peu habituée à naviguer dans un monde en 3D à l'aide d'une manette ou d'un clavier et d'une souris devrait sans mal trouver ses marques. La raison en est simple, les contrôles de base sont minimalistes, avec une touche d'interaction indiquant à l'écran l'action effectuée lorsqu'un objet du décor passe en surbrillance, pourquoi pas avec un curseur à déplacer, et une autre pour revenir en arrière. À cela s'ajoute l'ouverture de l'inventaire très rudimentaire où les objets récoltés sont ajoutés en colonne et une touche d'aide indiquant où se trouve le prochain indice, qui remplace la présence d'un maître du jeu. Comme dans tout escape game, le but est bien sûr de s'échapper dans le temps imparti, mais pas de panique, car nous pouvons tout de même poursuivre le cas échéant. Les développeurs ont par ailleurs effectué un très bon travail de localisation pour que chaque énigme soit jouable et compréhensible en français (la version testée), espagnol et allemand en plus de l'anglais, l'audio restant dans la langue de Shakespeare. Et si jamais vous êtes photosensible ou daltonien, des options sont prévues.

En plus de miser sur ses énigmes, Escape Academy pourra compter sur son scénario plutôt accrocheur et assez meta. Le prologue prend ainsi place dans une salle d'un établissement proposant une escape room, qui ne paie vraiment pas de mine et sert de tutoriel remplaçant les habituelles instructions. Sauf qu'une fois terminé, la propriétaire des lieux a disparu et nous sommes enfermés seul dans le bâtiment. Le but est donc de s'enfuir du complexe, avec comme récompense d'être invité à rejoindre l'Escape Academy. Dans cette dernière, nous aurons accès à un campus et pourrons surtout suivre différents cours à la difficulté progressive accessibles via un panneau dans notre dortoir. Chacun d'eux sera l'occasion de croiser des professeurs ayant des apparences et personnalités hautes en couleur, nous mettant au défi avec des escape games, à résoudre seul ou en coopération à deux (locale ou en ligne) sans que cela n'affecte le défi proposé. Comme le dit l'expression, deux cerveaux valent mieux qu'un. Contrairement à une salle réelle, les possibilités sont donc démultipliées et peuvent surtout donner lieu à des idées inapplicables autrement, car mettant par exemple en péril l'intégrité physique du participant, tel qu'un niveau dans lequel l'eau monte progressivement. Si vous êtes un habitué de ce genre de loisir, peut-être retrouverez-vous des concepts connus, les développeurs s'étant inspirés de salles qu'ils apprécient et même du jeu 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors de la licence Zero Escape. Concernant la rejouabilité, chaque cours restera le même une fois achevé, l'accent ayant été mis sur l'histoire, nous faisant récupérer des badges au fil des niveaux avec un mystère global en toile de fond. Pour autant, une carte remise à la fin de chacun d'eux nous encouragera à réessayer pour battre notre score. Le studio n'écarte pas non plus la possibilité de rajouter ultérieurement du contenu.

Lors de notre session de jeu, nous avons tout d'abord été placé dans le bureau de la doyenne, avec en ligne de mire l'ouverture d'une porte en y rentrant ses deux prénoms et son nom de famille, nécessitant de fouiller dans son passé. Oui, en connaissant les réponses, cela pourrait aller très vite, mais zapperait toutes les étapes, ce qui entraînerait sans doute un mauvais score. Comme souligné par les développeurs, les puzzles sont avant tout dans notre tête, puisqu'il est nécessaire de comprendre les indices pour progresser petit à petit, sous la pression du chronomètre, bien que non punitif comme déjà évoqué. Nous nous sommes d'ailleurs surpris à prendre un papier et un crayon pour noter un code ou bien certains éléments à retenir ne figurant pas dans l'inventaire. Jeu vidéo oblige, la majorité des éléments avec lesquels interagir sont utiles et non là pour nous entraver ou induire en erreur. Au pire, nous avons droit à un texte sans conséquence et cherchons alors ailleurs. L'observation de l'environnement est primordiale et les solutions parfois très terre à terre, avec l'usage d'outils ou d'objet à récupérer pour les insérer ou assembler ailleurs, donnant même accès à de nouvelles zones. Le deuxième niveau avait pour thème le hacking, nous plaçant dans une salle avec des ordinateurs, mais sans électricité. Vous devinez bien sûr qu'il nous a fallu rétablir le courant pour progresser, le tout non sans humour et sous l'œil de notre professeur. Un passage a même nécessité de marcher sur une « piste de danse » dans un ordre précis, avec comme objectif ultime l'accès à la salle du serveur et la désactivation de son pare-feu. Dans les deux cas, la variété a été de mise et aucune énigme ne se ressemblait, ce qui est prometteur.

Nos premières impressions : Bon ! Nous sommes ressortis de cette prise en main d'Escape Academy avec l'envie d'en découvrir plus, son concept et la mise en œuvre de ses escape rooms devenant rapidement addictifs. Reste à voir si l'aventure saura bien se renouveler sur plusieurs heures tout en réussissant à nous challenger. C'est bien parti pour et il nous tarde d'être à nouveau enfermé dans l'une des salles de cette étrange école.

Vous pouvez ajouter Escape Academy a votre liste de souhaits sur Steam.