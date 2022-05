Escape Academy : la grande évasion en milieu scolaire datée

Le ID@Xbox Spring Showcase de mars dernier avait été riche en productions indépendantes valant le coup d’œil, avec notamment un certain Escape Academy. Eh bien, nous avons eu la chance de l’essayer et vous pouvez retrouver nos impressions en fin d’article. Jusqu’à présent, il était prévu pour cette année sans plus de précision sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam), avec un ajout day one dans le Xbox Game Pass. Eh bien, Coin Crew Games dévoile déjà sa date de sortie, qui est relativement proche.

Les amateurs d’escape games pourront donc faire remuer leurs méninges et apprendre l’art de l’évasion à compter du 28 juin prochain. Tout un tas de visuels inédits a également été partagé, que vous pouvez découvrir en page suivante, mettant en scène certains personnages que nous croiserons à l’académie et certaines salles desquelles nous devrons sortir le plus vite possible. Pour vous faire une idée du gameplay au-delà de nos propos, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessus diffusée récemment pour la PAX East, avec justement le niveau dans le bureau de la doyenne en coop. Forcément, les résolutions d’énigmes y sont montrées, mais pas l’entièreté de cette salle.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam.

