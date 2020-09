Octopath Traveler: Champions of the Continent daté sur mobiles au Japon

Après un excellent Octopath Traveler sorti sur Switch, et depuis sur PC (Steam) et Stadia, Square Enix avait dévoilé l'an dernier Octopath Traveler: Champions of the Continent, un free-to-play sur mobiles depuis repoussé à 2020 et qui se trouve enfin une date de sortie en cette fin de semaine.

Octopath Traveler: Champions of the Continent est donc attendu le 28 octobre 2020 au Japon sur iOS et Android, espérons qu'il voit le jour dans le reste du monde à l'avenir. Il se déroule dans les mêmes territoires que le jeu initial, en proposant cette fois de constituer une équipe de huit personnages parmi un large choix de 64 voyageurs à recruter au fil de l'aventure.

Vous pouvez écouter ci-dessous trois extraits de la bande-son du jeu, qui devraient régaler les mélomanes et serviront de thème pour les trois personnages des histoires contées au lancement. Un site officiel regroupe de son côté tout un tas d'informations si jamais vous cherchez à en savoir plus, en japonais bien évidemment.

Si Octopath Traveler vous intéresse, il est toujours vendu 59,79 € sur Amazon.