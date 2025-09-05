Deadpool VR : la porte “Lady Deadpool”, simple easter egg ou vrai contenu caché ?

Marvel’s Deadpool VR n’est pas encore disponible, mais il réussit déjà à intriguer les fans avec ses trailers remplis de détails. Dans la dernière vidéo publiée, reprise ci-dessous, un élément en particulier a retenu notre attention : à partir de 0:57, une porte verte apparaît, ornée d’une étoile et du nom Lady Deadpool. Nous voyons la main gantée d’un personnage en costume rouge prête à l’ouvrir, mais l’image se coupe avant que nous découvrions ce qui se cache derrière. Une mise en scène trop précise pour être anodine, et qui suscite de nombreuses interrogations.

Nous savons que Deadpool n’est pas unique. Dans les comics, il existe tout un Deadpool Corps composé de variantes excentriques : Kidpool, Headpool, Dogpool et bien sûr Lady Deadpool. Cette version féminine, créée en 2010, est rapidement devenue l’une des incarnations les plus appréciées. Son nom affiché de manière visible dans le jeu n’a rien d’un hasard. C’est une invitation à spéculer sur son rôle et peut-être sur son apparition future dans cette aventure en réalité virtuelle.

Ce qui rend cette observation encore plus intéressante, c’est que la porte n’a rien d’un simple décor. Lors de notre interview avec Philippe Therien, lead designer chez Twisted Pixel, nous avons abordé la question de la rejouabilité. Sa réponse a levé une partie du voile : « La campagne est une expérience solo linéaire, comparable à d’autres jeux de ce type. Mais nous avons prévu des mécaniques de rejouabilité assez excitantes, dont certaines ont été teasées… comme une mystérieuse porte aperçue dans notre trailer. »

Voilà qui confirme que cette fameuse porte fait partie intégrante de la conception du jeu. Elle n’est pas décorative : elle symbolise une mécanique pensée pour nous inciter à revenir, à fouiller et à redécouvrir certains passages. Le mystère autour de Lady Deadpool devient donc un indice lié au gameplay, et non un simple easter egg destiné à amuser les observateurs.

Plusieurs journalistes ayant eu accès au jeu en avant-première comme nous avaient déjà relevé ce genre de détails. AndroidCentral évoquait des portes mystérieuses marquées du nom de Lady Deadpool ou d’autres variantes, sans possibilité de les ouvrir à ce stade. GamesRadar parlait également de zones secrètes intrigantes. Avec les propos de Therien, il devient clair que ces éléments sont liés à des mécaniques de rejouabilité conçues pour enrichir la durée de vie de l’expérience.

Cela correspond parfaitement à l’esprit de Deadpool. Le personnage adore briser les règles, détourner les attentes et cultiver l’imprévu. Intégrer une porte marquée Lady Deadpool sans révéler immédiatement ce qu’elle contient, c’est typiquement le genre de mise en scène que nous associons au Mercenaire à la grande gueule. Nous ne savons jamais si nous trouverons une rencontre avec une variante culte, une séquence bonus absurde ou un gag meta encore plus improbable.

Cette démarche illustre aussi la volonté de Twisted Pixel de « dire oui aux joueurs », comme l’a expliqué Therien. Il ne s’agit pas uniquement de proposer un hack’n’slash rythmé où nous jonglons entre katanas, armes à feu et cascades, mais aussi d’ajouter des surprises qui valorisent notre curiosité. La porte Lady Deadpool incarne à elle seule cette promesse : un détail qui intrigue, amuse et nourrit déjà les discussions avant même la sortie.

Il faudra patienter jusqu’au 18 novembre 2025, date de lancement sur Meta Quest 3 et 3S, pour découvrir ce qui se cache réellement derrière. Mais en attendant, cette porte mystérieuse a déjà rempli sa mission. Elle fait parler, elle entretient l’imagination et elle rappelle que Deadpool sait transformer un simple plan de trailer en événement à part entière. Fidèle à son style, le Mercenaire à la grande gueule brouille les pistes et prépare son arrivée en réalité virtuelle avec panache.