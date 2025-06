Deadpool VR officialisé en vidéo, il faudra avoir le bon casque pour en profiter !

Geoff Keighley a été interrompu en pleine présentation du Summer Game Fest par l'arrivée d'une missive afin d'annoncer un nouveau jeu en réalité, qui permettra d'incarner un super-héros en combinaison rouge qui adore briser le quatrième mur. Eh oui, comme le laissait entendre la rumeur, Deadpool VR vient d'être dévoilé, voici la première bande-annonce :

« Au programme : combats intenses, insultes acerbes et chaos sans pareil dans une histoire originale ». Voici une première présentation de Deadpool VR, développé par Twisted Pixel :

Cette bande-annonce n'est pas pour les âmes sensibles, alors enfilez vos sous-vêtements d'enfant et préparez-vous pour un moment violent et plein de jurons. Après avoir été attiré par un portail vers Mojoworld, Deadpool voit une chance de devenir riche, vraiment riche. Il signe un contrat douteux sans lire les petits caractères, puis part visiter une multitude de lieux de l'univers Marvel, combattant des méchants emblématiques (et moins emblématiques).

Avec le mélange unique de parkour et de combat propre à la franchise : si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez probablement le faire. Bien sûr, vous pouvez simplement poignarder ou tirer sur vos ennemis, mais où est le plaisir ? Frapper quelqu'un en tenant une grenade ? OK. Prendre votre bras récemment explosé et le balancer sur les méchants ? Dégoûtant, mais aussi OK. Il n'y a pas de limite !

Avec Neil Patrick Harris dans le rôle de Deadpool, vivez une expérience de parkour et de combat avec des moments délirants comme seul un mercenaire à grande gueule peut en réaliser.