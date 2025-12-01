Dead Rising : un gros jeu inédit en développement, des infos ont fuité !

Nous pensions la franchise Dead Rising délaissée depuis 2018 après la fermeture de Capcom Vancouver. Le studio canadien développait un cinquième opus, évidemment mis aux oubliettes. Cependant, Capcom a lancé l'année dernière Dead Rising Deluxe Remaster, un titre proche d'un vrai remake et qui a été très bien accueilli par les joueurs et la critique. Visiblement, le studio japonais a encore de beaux projets pour la franchise.

Un nouveau Dead Rising en développement !





Selon les informations de MP1st, Capcom développerait un nouveau Dead Rising depuis 2023, sous le nom de code Rec. Il ne s'agirait pas d'un remaster ou d'un remake, mais d'un tout nouvel opus, se déroulant directement après le premier volet, avec Frank West. L'histoire prendrait ainsi place avant Dead Rising 2 et l'apparition de Chuck Greene.

Ce nouveau Dead Rising prendrait place à Hollywood, dans des studios de cinéma. Un excellent moyen de varier les décors tout en conservant une cohérence géographique en nous emmenant de plateau en plateau. L'antagoniste principal serait un réalisateur forçant Frank West et d'autres survivants à participer à diverses épreuves afin de tourner le film de zombies parfait. Les Psychopathes, les ennemis majeurs de la saga, seraient de retour, sous les ordres du réalisateur fou.

Frank ne serait évidemment pas seul sur les plateaux de tournage. Le photographe serait accompagné d'autres survivants, notamment une femme à la recherche de sa sœur. Des personnages connus feraient leur retour, à l'instar d'Isabela Keyes, qui aiderait Frank à affronter un nouveau type de virus. Du côté du gameplay, les informations sont un peu plus maigres. Cependant, l'appareil photo de Frank West devrait toujours être présent, de même que la limite de temps. Le sauvetage des survivants est également évoqué.

Quand sortira le prochain Dead Rising ?





MP1st n'a pas d'informations concernant la date de sortie de ce prochain jeu Dead Rising, mais le site explique que le développement devrait être long, comme la plupart des jeux de Capcom. Après la sortie de Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom avait publié un sondage demandant aux joueurs s'ils aimeraient voir d'autres remasters. Si la saga est bel et bien de retour, nous pouvons déjà imaginer un Dead Rising 2 Deluxe Remaster en plus de cet opus inédit. Mais, pour l'instant, Capcom n'a rien officialisé, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes.

