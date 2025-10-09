Assassin's Creed Mirage va faire le plein de nouveautés avec le DLC Valley of Memory, les fans peuvent déjà se réjouir

Date de sortie de l'extension Valley of Memory





Si la nouvelle filiale d'Ubisoft baptisée Studios Vantage n'inclut pas les développeurs de Bordeaux et Paris, ce sont bien eux qui vont prochainement nous régaler avec Valley of Memory, un DLC gratuit pour Assassin's Creed Mirage. Nous avions rendez-vous lundi soir pour un stream de présentation qui a introduit durant une vingtaine de minutes toutes les nouveautés à venir, même si l'éditeur aura bien omis de préciser que ce cadeau fait aux joueurs pour les deux ans du jeu a été financé par l'Arabie saoudite et n'est donc pas qu'un acte de générosité. Outre ce détail qui espérons-le n'aura pas trop d'impact négatif sur la nature même du contenu, sachez que sa date de sortie est fixée au mardi 18 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store), Amazon Luna et iOS.

Sur les traces du passé





Premier point qui a vite été éclairci par les directeurs créatifs Stéphane Boudon et Olivier Leonardi, Valley of Memory est décrit comme un arc important du récit initiatique de Basim centré sur le lien avec son père disparu, Is'haq, une histoire de réconciliation qui n'avait pas pu être abordée dans le jeu de base. En compagnie de Dervis, il va donc partir explorer AlUla, qui était apparemment l'un des choix de destination initialement envisagés par l'équipe. Cette nouvelle intrigue prendra place juste avant les évènements finaux... afin de mieux nous faire comprendre pourquoi il a accepté cette voie.

Forcément, nous accueillons cela avec appréhension, car mettre de côté la traque de l'Ordre des Anciens juste avant l'élimination de leur leader Al-Bahamout à Bagdad va clairement à l'encontre de sa mission pour le compte de Ceux qu'on ne voit pas... Si encore la région était proche, mais nous parlons d'une zone située près de 1 000 km au sud-ouest, alors qu'il ne revient jamais à Alamut qui se trouve à 650 km au nord-est.

Bien évidemment, compte tenu des changements survenus dans l'épilogue, il aurait été difficile de justifier une telle quête personnelle en guise de post-game. Cela fait aussi craindre l'absence de nouvelles ruines des Isus, qui font déjà défaut à Shadows, ou du moins un contenu autour de Loki apportant de réels éléments inédits.

Tourisme historique





Pour recréer au mieux la région et notamment le site de Hegra inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO ou encore les pétroglyphes de Jabal Ikmah, les développeurs ont reçu l'aide du Dr Abdulrahman a Alsuhaibani, archéologue et vice-président de la culture à la Commission Royale d'AlUla, et celle de la Dre Rebecca Foote, qui en est la directrice de l'archéologie et de la recherche de l'héritage culturel. Et comme le rappelle le directeur artistique de ce DLC, Florian Salomez, la plupart des documents de l'époque ont été perdus, ce qui n'aide pas lorsque le but est de proposer une représentation se voulant fidèle. Au fil de notre exploration, nous pourrons collecter 21 entrées de Codex supplémentaires afin d'en apprendre davantage sur ces lieux chargés d'histoire.

Valley of Memory comportera plusieurs zones, avec au sud la vieille ville d'AlUla surplombée par le Fort de Musa ibn Nusayr et près de laquelle s'étend une oasis permettant l'agriculture. Il s'agissait d'un carrefour commercial sur la Route de l'encens, d'où une intrigue qui fera intervenir une bande de voleurs et leur leader Abis. Oui, après la quête annexe Les quarante voleurs inspirée par Ali Baba et la condition initiale de Basim, c'est une thématique que l'équipe semble apprécier explorer. Est-ce qu'Ubisoft va s'inspirer d'Aladdin de Disney et faire du père du protagoniste le véritable chef de ce nouveau groupe ? Ce qui est sûr, c'est qu'en nous enfonçant dans le désert nous serons plus susceptibles d'être pris en embuscade. Au nord, il sera possible de découvrir les nécropoles de Hegra et faire du parkour à travers les formations rocheuses dans ce qui est appelé la Terre des Morts.

Une rejouabilité accrue





Ubisoft promet plus de six heures de gameplay, ce qui dépendra comme à chaque fois de la manière d'approcher ce contenu, il devrait donc y avoir de quoi s'amuser. Et si ça ne vous suffit pas, les développeurs vont carrément nous permettre de rejouer les missions principales de l'histoire et les Contrats dès leur complétion, avec à la clé de nouvelles récompenses ! Mieux encore, cela s'accompagnera de défis de Séquence de l'Animus comme à l'ancienne, avec des restrictions et un temps limité pour parvenir à remplir l'objectif. Si rien ne change, il y en aura 93 avec 31 récompenses réparties sur une structure de Battle Pass. Comme quoi, il est parfaitement possible de mêler tout ce qui faisait le charme des anciens jeux avec la formule RPG. Les missions black box seront toujours présentes, avec une surprise dans l'une d'elles en termes de possibilités d'approche.

Comme activités, nous apercevons également Basim pourchassant une feuille volante sur un trajet fait pour le parkour en pleine nature, un classique pour les anciens joueurs. Il s'agira apparemment de partitions musicales liées au fait que certains lieux permettront de se poser pour jouer du oud. Il a aussi été question de Mods de l'Animus modifiant quelque peu les règles du jeu. Davantage de Contrats seront ajoutés, mais aussi des Contes populaires pour apprendre la culture locale, des Bien volés à récupérer et bien plus.

De multiples améliorations de gameplay





Enfin, le directeur associé Benjamin Lemaire a présenté plusieurs nouveautés, à commencer par une nouvelle compétence qui s'ajoutera à l'arbre Ingénieux de Basim, nommée Ingénieur 2, qui permettra de s'équiper de toutes les améliorations d'outil d'échelon 1 à la fois. En plus, chaque outil va en bénéficier d'une troisième d'échelon 3. Pour le moment, nous avons juste pu voir que les tirs de sarbacane pourront percer les armures et que les appeaux rendront les cibles inconscientes à l'impact. Les joueurs qui avaient apprécié le « Filtre de couleurs emblématique » inspiré du premier Assassin's Creed auront encore plus de choix avec deux nouveaux cette fois tirés d'Origins et Odyssey.

Vient ensuite le parkour avec l'ajout du saut manuel ! Il s'agira d'une option à activer ou non depuis les options, de même pour l'éjection latérale et en arrière, même lorsqu'il n'y a pas de point d'accroche. Cela permettra de prendre des raccourcis et laisser parler l'imagination des joueurs, au risque de chuter bien évidemment. À cela va s'ajouter une sélection de préréglages pour les commandes avec un schéma dit moderne, celui par défaut et la possibilité de tout simplement les personnaliser selon nos goûts. Pour terminer, deux difficultés additionnelles s'ajouteront à Apprenti, Assassin et Maître Assassin, qui se nomment en anglais Hardened Assassin (Normal+) et Ultimate Assassin (Très difficile), ainsi qu'une option pour tout bonnement la régler comme nous le souhaitons selon divers paramètres.

Vous trouverez en page suivante des concept arts provenant de la vidéo. Si tout cela vous a donné envie, mais qu'Assassin's Creed Mirage ne figure pas encore dans votre ludothèque, sachez qu'il est vendu à partir de 19,99 € sur Amazon ou à la Fnac.

