Fresh Tracks VR annonce son passage en réalité virtuelle et chausse les skis du roguelite musical

Le studio Buffalo Buffalo confirme l’arrivée prochaine de Fresh Tracks VR et présente son jeu de rythme sous un angle entièrement repensé pour la réalité virtuelle. Cette adaptation propose une immersion directe dans les neiges de Norwyn où chaque virage repose sur le tempo.

Déjà remarqué pour sa formule sur écran, Fresh Tracks prend aujourd’hui de la hauteur. Une nouvelle bande annonce officialise la transformation du jeu en expérience VR. Le studio insiste sur une approche pensée pour le support. Les mouvements deviennent une partie intégrante du gameplay. Les sauts les esquives et les attaques reposent désormais sur des actions physiques qui renforcent la sensation de glisse. Les images montrent une descente rythmée où les pistes se synchronisent avec la musique et où la lisibilité du décor s’adapte naturellement au flux sonore.

Le joueur incarne Koda et avance dans un monde frappé par l’ombre de Mar la Reine de la Terreur. L’objectif est simple. Rester en mouvement et trouver l’équilibre entre précision et musique. Le cœur du jeu s’appuie toujours sur une structure roguelite avec des pistes qui se complexifient et des compétences à débloquer. Les Mythics occupent une place centrale. Ces divinités musicales modifient directement la présentation de chaque descente. La même piste peut devenir une ballade pop ou se transformer en morceau plus lourd aux accents métal. L’ambiance change en profondeur et renforce la variété de l’expérience.

Buffalo Buffalo indique que la bande son comprend vingt huit morceaux originaux. La progression repose sur une évolution constante des thèmes musicaux. L’intensité augmente au fil des rencontres et chaque boss renforce cette dynamique. Fresh Tracks VR doit arriver très prochainement sur SteamVR. Le studio évoque aussi l’arrivée d’autres plateformes sans plus de précision.