Crossings : Le roguelite VR s'offre un trailer et une date de sortie

Le studio suédois Neat Corp, connu pour Budget Cuts et Garden of the Sea, présente Crossings qui est un nouveau jeu VR imaginé comme une aventure d’action roguelite. Le joueur se réveille dans un espace situé entre la vie et la mort et traverse un monde qui se transforme à chaque tentative. L’expérience repose sur une approche physique du combat et une forme de coopération discrète où les autres voyageurs apparaissent sans interface et sans communication verbale.

L’aventure commence dans un lieu froid et oublié, quelque part entre la mémoire et l’oubli. Le décor se tord puis se reforme autour du joueur. L’ensemble semble guidé par des forces anciennes qui cherchent à éprouver sa détermination. Crossings s’appuie sur une progression où chaque chute devient un apprentissage. Les forêts, les ruines et les grottes se réorganisent à chaque nouvelle entrée dans le monde. Le joueur découvre des fragments d’histoires et peut tenter de reconstruire les souvenirs d’un village disparu. Cette exploration mène à des rencontres inattendues. Certaines âmes perdues ne font que passer tandis qu’il est aussi possible de voyager avec un compagnon pour tenter d’avancer ensemble.

Le système de combat demande une lecture attentive des mouvements ennemis. Le joueur doit frapper, bloquer et esquiver tout en conservant son rythme dans des affrontements entièrement physiques. Les armes gagnent en efficacité au fil des runs et les autels accordent des pouvoirs qui modifient la manière de combattre. La magie occupe une place importante grâce à un système fondé sur les gestes qui demande d’exécuter des mouvements précis pour déclencher un sort. L’arsenal réunit des lames, des massues, des haches et la Tooth of Nör qui est un artefact ancien lié au destin du joueur. Les combats opposent des trolls, des draugr et d’autres créatures issues des récits nordiques. Certains parcours mènent aussi à des affrontements contre les Nornir qui semblent veiller sur ce monde instable.

La coopération fait partie intégrante de Crossings. Les joueurs peuvent se croiser naturellement sans interface ou choisir de voyager ensemble. Les échanges reposent uniquement sur les gestes ce qui crée une atmosphère particulière et silencieuse qui accompagne chaque rencontre. Cette confiance non verbale donne une tonalité unique aux sessions partagées.

Crossings marque une nouvelle étape pour Neat Corp. Le studio de Stockholm propose ici une aventure plus sombre que ses précédents projets tout en conservant une attention constante portée aux sensations liées à la réalité virtuelle. La date de sortie est fixée au 18 décembre prochain sur SteamVR et Meta Quest (7,99 euros en précommande au lieu de 8.99 euros). En attendant, une démo en PCVR est disponible ICI.