Studios Vantage : Ubisoft réunit ses poules aux œufs d'or dans sa première Maison de création cofinancée par Tencent

Une filiale d'Ubisoft créée avec l'aide de Tencent





Il y a de cela plus d'un an, le mauvais lancement de Star Wars Outlaws a poussé Ubisoft à revoir sa stratégie globale en commençant par repousser une première fois la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Entre chute en Bourse et résultats financiers en deçà des espérances, la situation de l'éditeur a ensuite mené à une rumeur de rachat par Tencent à plusieurs reprises durant les mois suivants. En janvier 2025, Bloomberg rapportait la possibilité d'une création d'entreprise commune dans laquelle seraient placées certaines propriétés intellectuelles alors qu'officiellement des mesures étaient prises afin de « remodeler le groupe ». Ce n'est finalement que le 27 mars 2025 que l'éditeur a officialisé la création d'une filiale servant à regrouper les marques Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six, bien aidé par un investissement de 1,16 milliard d'euros par Tencent, soit environ 25 % des parts. Tout le back-catalogue, les projets en cours et les futurs jeux de ces franchises en font partie, et « une licence mondiale, exclusive, irrévocable et perpétuelle » sur ces propriétés intellectuelles lui a été accordée par Ubisoft en échange d'une redevance, de quoi sécuriser les poules aux œufs d'or des Guillemot en une seule entité.

Yves Guillemot déclarait alors la chose suivante :

Aujourd'hui, Ubisoft ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Alors que nous accélérons la transformation de l'entreprise, c'est une étape fondamentale dans le changement de modèle opérationnel d'Ubisoft qui nous permettra d'être à la fois agiles et ambitieux. Nous nous concentrons sur le développement d'écosystèmes de jeux pérennes et la croissance de notre portefeuille de marques existantes tout en créant de nouvelles franchises alimentées par des technologies de pointe et émergentes. Avec la création d'une filiale qui assurera le développement de trois de nos plus grandes franchises et l'arrivée de Tencent en tant qu'investisseur minoritaire, nous cristallisons la valeur de nos actifs, renforçons notre bilan et créons les conditions optimales pour la croissance et le succès à long terme de ces franchises. Avec son équipe de Management dédiée et autonome, elle se concentrera sur la transformation de ces trois marques en écosystèmes uniques. Nous sommes mobilisés pour construire une organisation plus agile et plus focalisée. Une organisation dans laquelle nos talents auront pour mission de faire grandir nos marques, d'accélérer le développement de franchises émergentes, et de stimuler l'innovation dans les technologies et services de nouvelle génération. Notre objectif est de proposer des jeux enrichissants et uniques, qui dépassent les attentes des joueurs, tout en créant une valeur durable pour nos actionnaires et l'ensemble de nos parties prenantes.

Et si l'objectif n'était pas suffisamment clair, le bilan financier paru en mai stipulait clairement qu'il s'agissait d'une étape afin de « désendetter complètement l'entreprise ».

Synchronisation réussie





C'est donc le 1er octobre qu'ont officiellement été lancés les Studios Vantage, nom donné à cette filiale délocalisée au travers de multiples studios déjà en place au sein d'Ubisoft. En effet, nous y retrouvons des équipes provenant de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia travaillant donc sur les licences Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, soit environ 2 300 personnes selon les sources d'Eurogamer sur les 20 000 que compte l'éditeur.

Suite à cette annonce, de nombreux fans ont d'ailleurs fait savoir leur déception de ne pas voir dans la liste Ubisoft Bordeaux, à qui nous devons Assassin's Creed Mirage, ainsi que les DLC La colère des druides (Valhalla) et Traque sur Awaji (Shadows). Espérons tout de même que les développeurs aient à nouveau la chance de travailler sur la licence. Après tout, il a été dit que les services et ressources techniques d'Ubisoft seront mutualisés avec cette nouvelle entité, comprendre par là que cela ne devrait pas empêcher certains employés d'autres studios à travers le monde d'aider aux développements des jeux. En revanche, difficile d'imaginer un épisode principal entièrement développé par le studio français. Avec les nombreux projets d'ores et déjà en cours, il faudra sans doute un moment pour voir l'impact de cette nouvelle direction prise par Ubisoft.

Ce n'est que le début





Comme précisé par l'éditeur, la création des Studios Vantage n'est que la première étape de sa transformation, qui devrait voir la naissance d'autres « Maisons de création » regroupant des marques et franchises. L'un des objectifs annoncés est de permettre aux développeurs d'avoir plus d'autonomie et contrôle sur les jeux (ce qui n'était clairement pas le cas à l'époque de Serge Hascoët par exemple). En effet, les responsables créatifs ne rendront plus des comptes directement au sommet de la société, mais à Christophe Derennes et Charlie Guillemot, qui ont été nommés co-PDG de la filiale, et au reste de la nouvelle équipe de direction. Bon, ce dernier évoque notamment l'IA générative en tant que révolution dans la création de jeux, de quoi faire grincer des dents.

Et surtout, avec un tel système, des « échecs » comme Star Wars Outlaws n'auront pas d'impact sur ces trois licences, de quoi retirer une certaine pression sur les équipes qui n'auront plus à payer les pots cassés.

