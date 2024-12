Ubisoft : de nouvelles fermetures de studios et suppressions d'emplois à la suite de l'arrêt de XDefiant

Ce mardi a été une journée bien difficile pour les développeurs d'Ubisoft San Francisco avec l'annonce de la fermeture de leur jeu XDefiant, dont vous trouverez tous les détails dans notre article dédié. Mais ce n'était là qu'une partie des mauvaises nouvelles... En effet, dans un e-mail envoyé en interne, la responsable des studios et du portfolio de l'éditeur, Marie-Sophie de Waubert, a déclaré que cela s'accompagne par la fermeture du studio, ainsi que de celui d'Osaka au Japon, en plus d'une réduction d'effectifs au sein de l'équipe de Sydney en Australie... Au total, ce sont tout de même 277 personnes qui vont perdre leur emploi, tandis que ceux restants vont donc changer de poste. Petite précision apportée par Stephen Totilo, les bureaux dédiés à la partie business restent eux ouverts à San Francisco. Dans tous les cas, les développeurs japonais et nord-américains non virés vont sans doute devoir déménager s'ils sont réaffectés à d'autres studios, à moins que le télétravail pose moins de problèmes à l'étranger qu'en France.

Vous trouverez ci-dessous la traduction du message de Marie-Sophie de Waubert, qui donne en plus une raison quant à la fermeture de XDefiant. Selon Stephen Totilo, Ubisoft espérait rivaliser avec Call of Duty, un objectif qui ne pouvait que mal finir. Pour autant, cela ne va pas empêcher l'éditeur de persévérer dans cette voie. À force de s'obstiner à foncer dans le mur, même de bons airbags ne pourront pas le sauver.

*veuillez noter : ce message a été partagé en interne avec toutes les équipes d'Ubisoft avant sa publication sur Ubisoft.com.*

Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que nous avons pris la décision difficile d'arrêter le développement de XDefiant.

Malgré un début encourageant, le travail passionné de l’équipe et une base de fans dévouée, nous n’avons pas réussi à attirer et à retenir suffisamment de joueurs sur le long terme pour rivaliser au niveau que nous visons sur le marché très exigeant des FPS free-to-play. En conséquence, le jeu est trop loin d’atteindre les résultats requis pour permettre de nouveaux investissements significatifs, et nous annonçons que nous allons y mettre fin.

Concrètement, cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, les nouveaux téléchargements, les inscriptions de joueurs et les achats ne seront plus disponibles. La Saison 3 sera tout de même lancée et les serveurs resteront actifs jusqu'au 3 juin 2025, en guise de remerciement à nos équipes de développement qui ont travaillé dessus et aux joueurs actifs de XDefiant.

Malheureusement, l'arrêt de XDefiant entraîne des conséquences difficiles pour les équipes travaillant sur ce jeu. Même si près de la moitié de l'équipe XDefiant dans le monde entier va changer de poste au sein d'Ubisoft, cette décision entraîne également la fermeture de nos studios de production de San Francisco et d'Osaka, et la réduction des activités de notre site de production de Sydney, avec 143 départs à San Francisco et 134 départs probables à Osaka et Sydney. Aux membres de l'équipe qui quittent Ubisoft, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour votre travail et vos contributions. Sachez que nous nous engageons à vous soutenir pendant cette transition.

Le développement d’expériences de type jeu service (GaaS) reste un pilier de notre stratégie et nous avons remporté des succès significatifs, comme Rainbow Six, The Crew et For Honor, entre autres. C’est un marché très compétitif et nous appliquerons les leçons apprises avec XDefiant à nos futurs titres en production.

Au niveau mondial, nous sommes déterminés à prendre les mesures nécessaires pour remettre l’entreprise sur la voie de la croissance, de l’innovation et de la créativité et nous assurer que nous pouvons vous aider à réussir. Cela signifie continuer à faire évoluer radicalement notre façon de penser en matière de production et de pratiques commerciales, dont nous vous parlerons bientôt plus en détail, et procéder à des restructurations ciblées lorsque cela est nécessaire. Je sais que la situation suscite des questions et des attentes, et nous vous ferons part de mises à jour régulières et transparentes.

Mes sincères remerciements pour votre dévouement continu alors que nous traversons ensemble ces moments difficiles.

Marie-Sophie de Waubert, Chief Studios & Portfolio Officer