Forza Motorsport : l'accessibilité et les aides au cœur d'une nouvelle vidéo

Même si les joueurs ont déjà dû dire au revoir à Forza Motorsport 7 depuis maintenant près de deux ans, Microsoft et Turn 10 n'ont toujours pas sorti le prochain opus, appelé sobrement Forza Motorsport. Le jeu de course se fait attendre, mais il devrait ravir un maximum de pilotes virtuels.

Cette semaine, Xbox a partagé une nouvelle vidéo de Forza Motorsport, entièrement consacrée à l'accessibilité et aux nombreuses options qui permettront à tout le monde de pleinement profiter du jeu de course, même les non-voyants. Turn 10 a visiblement pensé à tout, et Xbox entre dans les détails sur son blog :

Les assistances à la conduite pour les non-voyants

Cette fonctionnalité a été conçue pour les non-voyants et les malvoyants. Après des années de recherches et d’études de vos retours, nous avons passé deux ans à concevoir cette fonctionnalité avec l’aide de notre consultant en accessibilité non-voyant, Brandon Cole, et d’autres membres de la communauté de joueuses et de joueurs en situation de handicap. Au fil du développement, ils nous ont donné de précieux retours, qui nous ont aidés à créer cette fonctionnalité et à l’affiner.

Ces assistances fournissent plus d’indices sonores, pensés pour aider les non-voyants et les malvoyants à se diriger sur les tracés de Forza Motorsport. Cette fonctionnalité a été conçue par l’équipe en charge du son de Turn 10, en partenariat avec l’équipe en charge de l’accessibilité. Vous pourrez entendre des descriptions détaillées ainsi qu’un aperçu de tous les indices sonores présents lors des courses depuis le menu accessibilité. Une fois que vous vous serez familiarisé·e avec ces nouvelles informations sonores, que vous aurez compris leurs significations et comment elles interagissent, vous pourrez prendre la route pour essayer cette fonctionnalité.

Vous obtiendrez également des informations sonores à propos de votre place, de votre orientation sur le circuit, sur la manière dont vous appréhendez les virages ainsi que sur votre voiture, pour savoir à quel point vous devrez ralentir ou quand vous devrez changer de vitesse, si vous jouez en transmission manuelle, et plus encore.

Il était important pour toute l’équipe que nous ajoutions cette option sous la forme d’un ensemble de fonctionnalités plutôt que d’un mode dédié. Nous souhaitions que les non-voyants et les malvoyants puissent profiter de Forza Motorsport comme les autres, en leur fournissant les informations sonores leur permettant de prendre leurs propres décisions. C’est pour cette raison, et Brandon sera le premier à le dire, que cette fonctionnalité n’est pas utilisable facilement et instinctivement dès le départ ! Votre courbe d’apprentissage vous permettra de découvrir comment conduire en vous reposant sur les indices sonores et une fois que vous aurez pris l’habitude, nous pensons que cela va tout changer pour vous. Nous vous en dirons plus avant le lancement du jeu.

La conduite à une touche

La possibilité de piloter avec le nombre de touches et leurs combinaisons que vous souhaitez est une autre innovation de Forza Motorsport. Afin de développer cette fonctionnalité, l’équipe a travaillé avec la Xbox User Research, à différents stades de la création du jeu, pour inclure les joueuses et les joueurs en situation de handicap altérant leur mobilité ou leur endurance. Ces fonctionnalités ont été pensées pour celles et ceux ayant du mal à appuyer sur plusieurs boutons simultanément, à prendre une manette en mains ou à garder un bouton enfoncé, et elles permettent une personnalisation des contrôles sans précédent. Des bases comme le changement de vitesse automatique, au meilleur contrôle des assistances à la conduite et au frein, en passant par les toutes nouvelles assistances à l’accélération et à l’entrée aux stands, vous pourrez créer l’expérience idéale pour vous et jouer comme vous l’entendez.

Le mode narrateur

Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer un mode narrateur pouvant être personnalisé selon vos préférences et les informations dont vous aurez besoin, afin de vous aider à naviguer dans les menus et à jouer. Les options de base vous permettent de modifier le volume, la hauteur de la voix et sa vitesse, ainsi que de choisir la voix du narrateur.

Pour vous offrir les moyens de véritablement personnaliser l’expérience, vous découvrirez également de nouvelles options concernant le narrateur et sa manière de parler. Il pourra ainsi vous donner la position des concurrents lors de la course, utiliser des mots-clés liés à la navigation, vous dire sur quels boutons appuyer et plus encore. Vous pourrez donc éviter la surcharge d’informations et choisir lesquelles vous souhaitez conserver lorsque vous apprendrez à découvrir le jeu.

Le Forza Motorsport le plus accessible jamais créé

Les fonctionnalités dédiées à l’accessibilité de Forza Motorsport ne s’arrêtent pas là. Voici une liste de quelques-unes de celles-ci :

Description des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité

Assistances à la conduite pour les non-voyants : les non-voyants et malvoyants pourront utiliser les informations sonores supplémentaires pour se diriger sur les tracés, améliorer leurs temps et terminer les courses. Vous pourrez activer chaque ensemble d’indices sonores indépendamment et modifier la hauteur de la voix comme le volume, selon vos besoins.

: les non-voyants et malvoyants pourront utiliser les informations sonores supplémentaires pour se diriger sur les tracés, améliorer leurs temps et terminer les courses. Vous pourrez activer chaque ensemble d’indices sonores indépendamment et modifier la hauteur de la voix comme le volume, selon vos besoins. La conduite à une touche : vous pourrez choisir comment activer les assistances pour les freins, la conduite de votre voiture et l’accélération, afin de réduire le nombre de boutons à presser simultanément. Ces assistances vous permettront de personnaliser l’expérience et de jouer avec autant d’aides que vous le souhaiterez.

: vous pourrez choisir comment activer les assistances pour les freins, la conduite de votre voiture et l’accélération, afin de réduire le nombre de boutons à presser simultanément. Ces assistances vous permettront de personnaliser l’expérience et de jouer avec autant d’aides que vous le souhaiterez. Le mode narrateur : vous pourrez l’activer afin d’obtenir les informations de l’interface et vous aider à naviguer dans les menus. Vous pourrez également personnaliser le système de narration, cela vous offrira plus de flexibilité pour choisir quelles informations vous seront relayées.

: vous pourrez l’activer afin d’obtenir les informations de l’interface et vous aider à naviguer dans les menus. Vous pourrez également personnaliser le système de narration, cela vous offrira plus de flexibilité pour choisir quelles informations vous seront relayées. L’audiodescription dynamique : l’audiodescription des cinématiques en jeu changera selon l’heure de la journée et les conditions météorologiques de la course en cours.

: l’audiodescription des cinématiques en jeu changera selon l’heure de la journée et les conditions météorologiques de la course en cours. Transcription de la voix en texte et du texte en voix : vous pourrez utiliser ces options pour échanger avec les autres lors des parties multijoueurs et envoyer des messages par le biais d’une voix synthétique grâce à la transcription du texte en voix, ou lire les différentes discussions grâce à la transcription de la voix en texte.

: vous pourrez utiliser ces options pour échanger avec les autres lors des parties multijoueurs et envoyer des messages par le biais d’une voix synthétique grâce à la transcription du texte en voix, ou lire les différentes discussions grâce à la transcription de la voix en texte. Les modes dédiés aux daltoniens : si vous êtes atteint·e de tritanopie, de deutéranopie ou de protanopie, vous pourrez changer certaines couleurs de l’interface pour mieux distinguer les informations à l’écran et les éléments les plus importants.

: si vous êtes atteint·e de tritanopie, de deutéranopie ou de protanopie, vous pourrez changer certaines couleurs de l’interface pour mieux distinguer les informations à l’écran et les éléments les plus importants. Les filtres dédiés au daltonisme : si vous êtes atteint·e de tritanopie, de deutéranopie ou de protanopie, vous pourrez ajouter un filtre sur le rendu 3D des voitures, des pistes, des pilotes, des cinématiques et plus encore, afin de mieux distinguer les couleurs de votre choix.

: si vous êtes atteint·e de tritanopie, de deutéranopie ou de protanopie, vous pourrez ajouter un filtre sur le rendu 3D des voitures, des pistes, des pilotes, des cinématiques et plus encore, afin de mieux distinguer les couleurs de votre choix. Configuration des contrôles de la manette : vous pourrez intégralement reconfigurer ces derniers dans les paramètres, pour plus de flexibilité dans votre manière de jouer.

: vous pourrez intégralement reconfigurer ces derniers dans les paramètres, pour plus de flexibilité dans votre manière de jouer. Sous-titres : vous pourrez les activer, ajuster la taille de la police ainsi que l’opacité de leur arrière-plan.

: vous pourrez les activer, ajuster la taille de la police ainsi que l’opacité de leur arrière-plan. Paramètres de personnalisation audio : vous pourrez modifier indépendamment le volume de différents sons, afin de créer l’expérience audio que vous préférerez.

: vous pourrez modifier indépendamment le volume de différents sons, afin de créer l’expérience audio que vous préférerez. Niveau de difficulté des adversaires : lorsque vous vous mesurerez à l’intelligence artificielle, vous pourrez modifier le niveau de difficulté de celle-ci.

: lorsque vous vous mesurerez à l’intelligence artificielle, vous pourrez modifier le niveau de difficulté de celle-ci. Taille du texte : ajustez les textes des menus grâce à différentes options. Vous pourrez également modifier la taille de l’affichage tête haute du jeu.

: ajustez les textes des menus grâce à différentes options. Vous pourrez également modifier la taille de l’affichage tête haute du jeu. Contraste : augmentez le contraste de l’interface et des éléments présents à l’écran pour améliorer leur lisibilité.

: augmentez le contraste de l’interface et des éléments présents à l’écran pour améliorer leur lisibilité. Arrière-plans dynamiques : vous pourrez les désactiver afin de rendre la navigation et la lecture dans les menus plus confortables.

Nous continuons à nous engager pour plus d’accessibilité. Nous sommes toujours à l’écoute des joueuses et des joueurs et nous tâchons de créer des fonctionnalités permettant à toujours plus de personnes de profiter des jeux qu’elles aiment. Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli pour que vous soyez encore plus nombreuses et nombreux à découvrir Forza Motorsport.