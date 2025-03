Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une triste nouvelle pour la Definitive Edition et un énorme chiffre dévoilé

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard aura été un énorme carton commercial en 2023, mais depuis, son éditeur Warner Bros. enchaîne les galères, avec plusieurs jeux qui sont loin de rencontrer la même réussite. Plusieurs studios ont licencié, trois équipes ont été fermées, dont Monolith Productions (Wonder Woman) et Player First Games (MultiVersus), mais il y avait encore un espoir : une Definitive Edition de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, développée par Avalanche Software et une partie de Rocksteady.

Cette version agrémentée de nouvelles missions n'a jamais été officialisée, mais le journaliste Jason Schreier avait dévoilé son existence en juin dernier. De son côté, Insider Gaming affirmait que cette Definitive Edition inclurait une nouvelle quête principale, des missions secondaires inédites, ainsi que des activités et tenues supplémentaires. Bref, une version ultime pour les fans, le DLC aurait été vendu entre 20 et 30 $ selon ces rumeurs, de quoi remettre un peu d'argent dans les proches de Warner Bros. en attendant une vraie suite.

Mais voilà qu'une mauvaise nouvelle vient de tomber pour tous les fans du jeu. Toujours selon les informations de Jason Schreier (Bloomberg), Warner Bros. aurait annulé la Definitive Edition de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, qui devait sortir cette année. Mais pourquoi tout arrêter, alors que le DLC aurait permis de gagner un peu d'argent ? Eh bien l'éditeur aurait annulé l'extension car il craignait que « la quantité de contenu n'était pas suffisamment importante pour justifier le prix envisagé ». Oui, la raison est étonnante, mais Warner Bros. ne veut sans doute prendre aucun risque avec cette franchise, un Hogwarts Legacy 2 est en développement, pas question d'entacher la licence avec un DLC médiocre d'ici sa sortie. Dommage pour les fans, car selon les informations du journaliste, l'extension devait notamment « restaurer un scénario lié à l'un des compagnons du jeu original qui avait été coupé pendant le développement ».

Enfin, Jason Schreier dévoile que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'est écoulé à 34 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, le succès est gigantesque. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 35,31 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une grosse annonce qui va métamorphoser le jeu