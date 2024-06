Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, tout savoir sur la mise à jour d'été en vidéo

Warner Bros. Games et Avalanche Software préparent depuis un moment déjà une grosse mise à jour gratuite pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, afin de fêter le premier anniversaire du jeu (c'était en février...). Les studios ont déjà dévoilé le contenu qui sera rajouté en image, mais ils détaillent aujourd'hui tout cela en vidéo :

La mise à jour d'été de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard rajoutera donc un mode Photo très complet, avec un tas de réglages pour l'image et la pose du personnage, mais aussi la quête Occupe-toi de ton chaudron jusqu'ici exclusive aux PlayStation, la possibilité de redistribuer ses points de talent (contre quelques pièces d'or), le manteau et la tenue de prisonnier d'Azkaban, les lunettes rondes de Harry Potter (réparées avec du ruban adhésif), la monture Hippogriffe d'Onyx, la recette de la potion Felix Felicis et le balais Lavande Boréale.

La date de sortie de la mise à jour d'été de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est fixée au 6 juin 2024 sur PC, PlayStatino 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le jeu à partir de 22 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

