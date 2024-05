Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, de belles nouveautés pour les joueurs, ça arrive très vite

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a déjà plus d'un an, mais Warner Bros. Games et Avalanche Software ont pris leur temps pour proposer une mise à jour gratuite pour marquer le coup. Cette semaine, les studios prennent enfin la parole pour détailler tout cela, avec une date de sortie.

Les joueurs ont rendez-vous le 6 juin 2024 pour découvrir la mise à jour estivale et gratuite de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, qui rajoutera notamment un tout nouveau mode Photo ! Le visuel ci-dessus met également en avant d'autres ajouts, comme la possibilité de réinitialiser ses points de compétences, les lunettes de Harry Potter, une tenue de prisonnier d'Azkaban, le balai Lavande boréale, la monture Hippogriffe onyx, la recette de potion Felix Felicis et, comme prévu, la quête de la boutique hantée de Pré-au-lard pour toutes les plateformes. Cette dernière était pour rappel exclusive aux joueurs PlayStation.

Les fans vont pouvoir relancer Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dès la semaine prochaine pour découvrir tout cela. Si vous n'avez pas encore le jeu, il est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch à partir de 36 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une aventure complètement magique !