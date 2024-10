Hogwarts Legacy : le retour à Poudlard s'annonce riche en nouveautés, des détails en fuite

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard aura été un énorme succès en 2023, le jeu de Warner Bros. Games et Avalanche Software s'est vendu à plus de 24 millions d'exemplaires, mais les studios n'ont pas conçu de DLC ou d'extensions. L'année suivante, Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady a plombé les résultats financiers de Warner Bros. Games, le studio doit donc trouver un moyen d'inverser la vapeur. De préférence sans se fouler.

En juin dernier, Jason Schreier de Bloomberg affirmait qu'une version Director's Cut de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard était en développement chez Avalanche Software, mais également avec l'aide d'employés de chez Rocksteady. Le journaliste ne dévoilait pas alors d'autres informations, mais tout récemment, c'est Insider Gaming qui apporte des précisions. D'après ses sources, le jeu s'appellerait Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Definitive Edition et rajouterait entre 10 et 15 heures de contenu additionnel avec notamment « une nouvelle quête liée à l'histoire, des missions secondaires, des activités et des tenues ».

Toujours d'après les informations d'IG, cette Definitive Edition prendrait la forme d'un DLC vendu à part, contre un prix entre 20 et 30 $. Le lancement pourrait se faire en 2025 pour relancer les revenus de Warner Bros. Games suite au bide de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Bien évidemment, tant que l'éditeur n'a pas officialisé l'existence de cette version Director's Cut/Definitive Edition, les pincettes sont de mise. Vous pouvez retrouver Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.