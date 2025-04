Formula Legends : un nouveau de F1 arcade dévoilé, mais sans la licence officielle

3DClouds aime les jeux de course arcade, surtout sous licences. Le développeur est déjà à l'origine de titres comme All-Star Fruit Racing, Xenon Racer, Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R, Pat'Patrouille Grand Prix, Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem ou plus récemment Transformers: Galactic Trials. Cette fois, le studio dévoile un nouveau jeu de course, mais en esquivant la licence dont il s'inspire.

3DClouds dévoile Formula Legends, un jeu de course arcade avec des monoplaces qui ressemblent comme deux gouttes d'eaux aux F1 de toutes les époques, mais le développeur n'a visiblement rien négocié avec la FIA, qui détient les droits. Entre les « circuits réinventés », les logos à la limite de la parodie et les écuries FB Racing, Merkseds, Alps Racing, Brownie GP, Ferenzo, Pentault, Shona ou WillWin, Formula Legends est à deux doigts de ressembler à une contrefaçon chinoise, mais Made in Italia.

Pourtant, il est indéniable que 3DClouds aime la course automobile, les locaux du studio sont à Milan, à deux pas du célèbre circuit de Monza, les développeurs sont sans aucun doute des tifosi et, sur le papier, Formula Legends a quand même quelques arguments pour séduire les jeunes joueurs qui aiment suivre la F1 le dimanche après-midi en famille :

Formula Legends vous embarque dans un voyage à travers les époques les plus emblématiques du sport automobile. Des machines rugissantes des années 60 à la technologie de pointe d’aujourd’hui, vivez l’évolution des monoplaces dans un monde magnifiquement stylisé. Pilotez à travers le temps – Installez-vous dans le cockpit de voitures légendaires couvrant des décennies d’histoire du sport automobile. 16 modèles uniques inspirés de créations allant des années 60 à nos jours.

Formula Legends sortira en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.