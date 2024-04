Playseat Formula Intelligence F1 Edition : le siège ultime pour les fans de sim racing

Les amateurs de jeux de course orientés vers la simulation sont sans doute déjà équipés d'un volant et d'un pédalier, mais il faut encore les installer quelque part. Sur le bureau des joueurs PC ? C'est une solution, mais souvent encombrante, alors des constructeurs proposent des installations pour le moins... étonnantes.

Playseat propose déjà des sièges baquets avec des armatures en acier pour imbriquer les volants et pédaliers, mais le constructeur lance cette semaine le Playseat Formula Intelligence - F1 Edition, sous licence officielle Formula One. Un siège ajustable monstrueux pour les fans de sim racing, mesurant 168 cm de longueur et pesant près de 50 kg ! Le fauteuil est en cuir synthétique et l'armature en acier léger de qualité carbone, il y a même un panneau VESA pour y visser un écran. Playseat affirme que le modèle est utilisé par des pilotes professionnels comme Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Kick Sauber) ou encore Sebastian Vettel (ex-Red Bull, Ferrari et Aston Martin).

Entrez dans le royaume de la véritable course F1 professionnelle avec le nouveau Playseat Formula Intelligence - F1 Edition. La conception réglable garantit un ajustement parfait pour tous les utilisateurs et le cadre tubulaire finement réglé est capable de résister aux équipements à entraînement direct les plus puissants. Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, ce cockpit de course offre une expérience immersive et durable. Ce n'est pas seulement un siège de course, c'est une passerelle pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Affinez vos compétences de course et gagnez ces derniers dixièmes avec le Playseat Formula Intelligence - F1 Edition.