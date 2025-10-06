Silent Hill 2 Remake : un indice découvert, de grosses annonces imminentes ?

Cette semaine, Bloober Team va déjà fêter le premier anniversaire de Silent Hill 2 Remake, le survival-horror psychologique qu'il a développé pour le compte de Konami. Le remake a très bien été accueilli par les fans et la critique, malgré de petits défauts, mais de nombreux joueurs ne peuvent pas en profiter : Silent Hill 2 Remake n'est disponible que sur PlayStation 5 et PC... pour le moment.

Silent Hill 2 Remake bientôt sur Xbox Series X|S et Switch 2 ?





Eh oui, avec le premier anniversaire dans deux jours, nombreux sont les joueurs ne possédant pas d'ordinateur ou de PS5 à attendre un portage sur de nouvelles plateformes. Comme l'a remarqué un internaute sur Reddit, le site officiel de Silent Hill 2 Remake a été mis à jour, laissant deux emplacements libres pour rajouter de nouvelles plateformes, aux côtés de Steam et PS5. Bien sûr, tout le monde espère des versions Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, mais Bloober Team n'a rien annoncé pour le moment.

Born from a Wish Remake annoncé pour le 1er anniversaire ?





En plus de portages sur Xbox Series X|S et Switch 2, les joueurs attendent toujours une autre annonce : Born from a Wish Remake. À l'époque du Silent Hill 2 original, Konami avait porté son jeu d'horreur sur Xbox dans une version Restless Dreams agrémentée d'un DLC centré sur Maria, juste avant qu'elle ne rencontre James. Une version par la suite éditée pour PS2 et PC, dénommée Director's Cut. Born from a Wish est un contenu additionnel terriblement courte (moins d'une heure de jeu), mais très apprécié des fans. Bloober Team va-t-il annoncer un remake de Born from a Wish en même temps que les versions Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 de Silent Hill 2 Remake ? Mystère.

Silent Hill 2 Remake fêtera son 1er anniversaire le 8 octobre prochain, vous pouvez l'acheter à 51,99 € chez Leclerc ou à 55,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Silent Hill 2 : le brumeux remake d'un chef-d'œuvre