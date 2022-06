No Man's Sky sera lui aussi jouable sur le PSVR 2

No Man's Sky a eu un lancement chaotique, mais il est aujourd'hui un immanquable pour tous les joueurs qui aiment explorer les étoiles virtuelles. Le titre a eu droit à une version améliorée pour PlayStation 5, mais Hello Games ne lâche rien et annonce que le titre sera jouable en réalité virtuelle sur la dernière console de salon de Sony.

Lors du State of Play de ce début juin, les développeurs ont en effet partagé une bande-annonce de No Man's Sky, annonçant que le jeu sera disponible sur le PlayStation VR2, à une date encore inconnue. Ce n'est pas vraiment une grosse surprise, le titre est déjà jouable en VR sur PSVR, Oculus Rift, HTC VIVE ou encore Valve Index. Sean Murray, fondateur de Hello Games, rajoute sur le blog PlayStation :

Il y a trois ans, à l’occasion de la sortie de notre mise à jour Beyond, nous avons entièrement repensé No Man’s Sky pour en faire une véritable expérience en réalité virtuelle. La tâche était grande, mais c’est rapidement devenu l’un des plus gros succès des jeux en VR, chacun des membres de notre communauté ayant pu bénéficier gratuitement de cette mise à jour. Nous voulions que les joueurs aient la possibilité de parcourir notre univers sous un jour nouveau, dans son intégralité et en parfaite immersion.

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que No Man’s Sky est en cours de développement pour le PlayStation VR2. (Le système PS VR2 est également toujours en développement.) C’est également l’occasion idéale pour nous de revenir sur notre expérience avec la réalité virtuelle.

Lorsque nous développions le jeu pour le premier PlayStation VR en 2019, nous avons décidé de repartir entièrement de zéro et nous avons exploré toutes les possibilités pour optimiser l’immersion en réalité virtuelle.

Nous avons tout repensé et retravaillé, des cockpits et systèmes de commande des vaisseaux et des véhicules terrestres aux systèmes et interfaces de menu, en passant par les commandes de téléportation, la manipulation du terrain et les effets de distorsion pour offrir aux joueurs une aventure toujours plus grisante et dynamique. Aucun aspect de l’expérience n’a été négligé.

Même après toutes ces années, on ne se lasse pas de ce sentiment que l’on ressent en jetant un dernier coup d’œil derrière nous pour voir la planète rétrécir à mesure que l’on s’en éloigne, en regardant ce vaisseau aussi vrai que nature se téléporter juste au-dessus de notre tête ou en construisant, seul ou à plusieurs, une gigantesque structure pour notre base. En VR, les créatures semblent plus proches et plus familières, les batailles spatiales plus féroces et frénétiques, et les panoramas plus vastes et apaisants.

Parcourir No Man’s Sky avec le PS VR était un petit miracle, tout comme surmonter le défi technique auquel nous avons fait face pour transposer un univers fluide et infini dans ce casque tout droit sorti du futur. Des années plus tard, la technologie a tellement progressé que nous pouvons désormais proposer aux joueurs de vivre une expérience encore plus immersive.

La puissance de la PlayStation 5, couplée au tout dernier casque PlayStation VR2 et aux nouvelles manettes Sense, pousse encore plus loin le niveau d’immersion et de réalisme.

Restez à l’affut, car nous vous présenterons plus en détail les fonctionnalités exclusives de No Man’s Sky pour PlayStation VR2 dans les mois à venir.

Notre odyssée se poursuit !