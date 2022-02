No Man's Sky : le jeu d'aventure spatial annoncé sur Switch

Nintendo a dévoilé lors de son Direct de ce début d'année une version Switch de No Man's Sky, le jeu d'aventure dans l'espace de Hello Games. Le titre était alors jusqu'ici disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec des optimisations pour les récentes PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Pour le moment, il faut se contenter d'une bande-annonce, aucune spécification technique n'a été dévoilée, mais les extraits de gameplay ont de quoi rassurer les futurs joueurs. Si vous ne connaissez pas le jeu, voici une brève présentation :

Inspiré par l'aventure et l'imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man's Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d'action. Dans No Man's Sky, chaque étoile est la lumière d'un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l'espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière dynamique, vous découvrirez des lieux et des créatures qu'aucun autre joueur n'a jamais vus... et qui n'existeront peut-être jamais ailleurs.

No Man's Sky est attendu dans le courant de l'été 2022 sur Nintendo Switch.