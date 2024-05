No Man's Sky se transforme en vrai jeu de survie avec l'expédition Adrift

Sean Murray et son studio Hello Games ne veulent décidément pas lâcher No Man's Sky. Alors qu'une partie des développeurs est sans doute bien occupée sur Light No Fire, le prochain jeu du studio dévoilé lors des Game Awards 2023 en fin d'année dernière, d'autres s'occupent encore des mises à jour pour No Man's Sky.

Après Omega et Orbital, Hello Games lance cette semaine Adrift, une nouvelle expédition avec des nouveautés. Cette mise à jour nous fera explorer une région abandonnée de la galaxie, sans vie, ni station spatiale, ni magasins, ni bâtiments. Les joueurs se réveilleront sur Lapezuk, une planète désolée et infestée de vers, mais il sera bien difficile de retrouver les autres joueurs à cause d'interférences. De la pure survie en totale autonomie, sans Anomalie Spatiale, mais avec de belles récompenses à la clé, comme des objets exclusifs à collectionner (dont le compagnon gnawing scuttler), de la peinture furtive pour vos vaisseaux, une frégate fantomatique ou encore le vaisseau unique Iron Vultur.

Les joueurs ont sept semaines pour partir en expédition avec la mise à jour Adrift, mais Hello Games promet déjà d'autres nouveautés à venir tout au long de l'été. No Man's Sky est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et dans le Game Pass, avec une version VR sur ordinateurs et les consoles de Sony. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 24,09 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.