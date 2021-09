No Man's Sky : des villes à explorer et à faire florir façon jeu de gestion, des nébuleuses multicolores et bien plus avec le gros patch Frontiers

Vous reprendrez bien une 17e extension gratuite pour No Man's Sky ? Le jeu d'aventure qui vient de fêter ses 5 ans accueille une mise à jour 3.6 introduisant le contenu de Frontiers, teasé il y a peu. Elle ajoute avant tout des colonies pionnières générées procéduralement que nous pourrons trouver et explorer sur la surface de différentes planètes. Si l'une d'entre elles nous plait, nous pourrons même gagner le respect de ses habitants pour en devenir le Superviseur, et pouvoir choisir son nom, construire des bâtiments, organiser des festivals, résoudre des conflits ou repousser des Sentinelles, afin de rendre la ville encore plus florissante, accueillir de nouveaux habitants et collecter davantage de ressources.

Sinon, l'espace a été rendu plus beau que jamais avec l'apparition de nébuleuses colorées, le menu et l'outil de construction de bâtiment a été repensé, la liste des éléments de construction allongée, le système de sauvegarde a été techniquement repensé pour enregistrer des parties de plusieurs milliers d'heure et passer le nombre d'emplacements de 5 à 15, les effets visuels de destruction, du Multi-Outils et de certains environnements ont été améliorés, les badges et Trading Cards sont désormais utilisés sur Steam, le nombre de Découvertes qui peuvent être sauvegardées localement avant d'être téléversées à doubler, des Twitch Rewards pourront désormais être débloquées, et la troisième Expédition appelée Cartographes a été ajoutée, pour nous permettre d'obtenir un œuf de futur compagnon monstrueux. Pour le détail et le changelog complet en anglais, ça se passe sur le site officiel, et vous pouvez aussi apprécier ces nouveautés en vidéo ci-dessus et en images en page suivante.

