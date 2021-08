No Man's Sky fête ses 5 ans avec un trailer commémoratif, une alléchante extension Frontiers teasée

Source: Hello Games et PlayStation Blog

Ce sont les 10 et 12 août 2016 que No Man's Sky est sorti sur PS4 et PC, avant un portage sur Xbox One en 2018 puis sur PS5 et Xbox Series X|S il y a quelques mois. D'abord moquée et décriée pour ses erreurs et son contenu loin des promesses, l'expérience a tenu la barre avec des mises à jour régulières qui rendent le jeu d'exploration incontournable pour les amateurs d'aventures intergalactiques.

Vous l'aurez deviné, nous célébrons donc les 5 ans du jeu cette semaine, ce qui méritait bien une bande-annonce festive spéciale signée Hello Games. Elle revient sur les 16 extensions gratuites majeures sorties depuis le lancement, et tease même l'arrivée de la prochaine, Frontiers. Le créateur Sean Murray la décrit sur le PlayStation Blog comme « une pièce manquante du mélange science-fiction/fantasy que nous avons toujours voulu ajouter ». Et il semble au passage confirmer que les mises à jour du genre ne sont pas prêtes de s'arrêter...

Il y a cinq ans aujourd’hui, nous sortions No Man’s Sky. Pour la toute première fois, nous regardions les joueurs du monde entier commencer à explorer l’univers que nous avions créé. Cela a été un moment extrêmement stressant, et le point culminant de cinq années de labeur acharné pour notre minuscule équipe (la taille moyenne de l’équipe était de 6 personnes seulement, et au lancement, elle n’en comptait que 15). Nous savions que c’était le début d’une aventure, mais jamais nous n’aurions imaginé un tel périple. Aujourd’hui, nous aimerions prendre un instant pour profiter ensemble de cette étape importante. Cela n’a pas toujours été facile, mais l’étoile qui nous a guidés tout ce temps a été la communauté et ses joueurs. Derrière chaque mise à jour, chaque vidéo, chaque fonctionnalité et chaque ligne de patch note, il y a une équipe à qui ce jeu tient profondément à cœur. Alors que No Man’s Sky fête son cinquième anniversaire, Hello Games repense à tout le chemin parcouru. Notre voyage se poursuit avec l’annonce de Frontiers, notre prochaine mise à jour majeure gratuite. Il ne s’agit que d’un pas de plus sur notre route, et il arrive bientôt. En regardant cette vidéo, même l’équipe est surprise de voir à quel point No Man’s Sky a changé au fil des années, et comment le jeu est resté fidèle à sa vision centrale : la construction d’un univers à explorer. En repensant à tout ceci, je me rappelle des grands moments du développement. Notre aventure a vraiment commencé au moment où nous sommes montés avec nervosité sur la scène de Sony à l’E3 2014 pour partager les premières images de gameplay de notre ambitieux projet. Quelques mois auparavant, nos bureaux avaient été inondés, et c’était un petit triomphe que l’équipe ait tenu le coup. Les années précédant et suivant le lancement sont assez confuses, mais certaines mises à jour se distinguent vraiment comme repères marquants. Il est difficile d’imaginer comment nous avons pu lancer tant de mises à jour majeures si peu de temps après le lancement. Foundations est sortie environ 10 semaines après le jeu de base, marquant l’inauguration de la construction de bases. La construction de bases est désormais un élément à part entière de No Man’s Sky, mais c’était assez inattendu à l’époque. Foundations a réellement formé les fondations sur lesquelles allaient reposer les évolutions des années suivantes. No Man’s Sky Next a été un tournant. C’était presque comme le lancement d’un nouveau jeu, et il a permis aux joueurs PlayStation de profiter du multijoueur en 2018. La réaction de la communauté continue de nous motiver, des années plus tard. En 2019, alors que ce n’était qu’une partie de la grande mise à jour BEYOND, nous avons porté le jeu entier sur PS VR. Créée de toutes pièces, cette version permettait aux voyageurs de vivre les merveilles de l’univers en réalité virtuelle totale, avec une mise à jour gratuite. C’était à ce moment que j’ai eu l’impression de pouvoir voir le jeu avec un regard neuf, pour vraiment plonger dans l’univers que nous avions créé, avec une nouvelle perspective. Je n’ai vraiment pas eu cette impression de renouveau avant 2020, au lancement de la PlayStation 5, où nous avons pu être présents avec une version améliorée du jeu, en qualité ultra, encore à titre de mise à jour gratuite. Voir le jeu avec un tel rafraîchissement visuel, fonctionnant sur du matériel de nouvelle génération, c’était un moment génial pour l’équipe. Et enfin, pour revenir à 2021, notre prochaine mise à jour, Frontiers, me rend particulièrement impatient. Par certains aspects, il s’agit simplement d’une mise à jour de plus, mais par d’autres, c’est une pièce manquante du mélange science-fiction/fantasy que nous avons toujours voulu ajouter, et le moment est idéal, avec notre cinquième anniversaire. Il reste encore bien des choses que nous voulons essayer, tant de choses qui nous enthousiasment. La prochaine étape de notre voyage n’est pas loin. Nous aurons très bientôt d’autres choses à annoncer aux voyageurs au sujet de FRONTIERS. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce voyage jusqu’à aujourd’hui, et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints dans ce périple ambitieux. Notre voyage est loin d’être fini. Sean

