No Man's Sky : le Normandy de Mass Effect de nouveau disponible dans le jeu

No Man's Sky est désormais un jeu incontournable pour tous les amateurs d'exploration et de science-fiction, Hello Games rajoute encore du contenu additionnel gratuit avec de grosses mises à jour, dont la récente Frontiers, mais les fans se souviennent qu'en mai dernier, le Normandy SR-1 de Mass Effect avait fait son apparition dans le jeu.

Pour rajouter ce vaisseau mythique à sa flotte, il fallait alors accomplir quatre expéditions et certains joueurs étaient frustrés de ne pas avoir pu l'obtenir à l'époque. Eh bien, bonne nouvelle, le Normandy est de retour, les expéditions sont de nouveaux jouables, avec un calendrier bien précis. La première mission est lancée aujourd'hui et sera accessible pendant deux semaines, jusqu'au 7 décembre. La seconde mission aura lieu du 8 au 21 décembre, puis la troisième du 22 décembre au 4 janvier, et enfin la dernière se tiendra du 5 au 19 janvier, vous laissant normalement assez de temps pour tout accomplir malgré les fêtes de fin d'année.

Si vous n'avez pas encore craqué pour No Man's Sky, le jeu est à 59,99 € sur GOG.com.

Lire aussi : No Man's Sky : enfin des avis positifs sur Steam !