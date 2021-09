No Man's Sky : enfin des avis positifs sur Steam !

Vous connaissez sans doute déjà l'histoire de No Man's Sky, ce jeu d'aventure dans l'espace développé par le petit studio de Hello Games, et qui a connu un lancement catastrophique, entre bugs à foison et promesses non tenues. Sean Murray et son équipe n'ont cependant rien lâché, publiant régulièrement des mises à jour gratuites avec du contenu et des correctifs depuis 2016.

Cinq ans après, Hello Games vient de publier la mise à jour 3.6 avec le contenu Frontiers, la 17e extension gratuite de No Man's Sky qui rajoute encore une fois un tas de choses. Mais le studio se félicite cette fois pour autre chose : No Man's Sky a enfin des évaluations positives sur Steam ! Eh oui, depuis sa sortie, le titre affichait toujours des évaluations globales « moyennes ». Comme le rappelle PC Gamer, il faut au moins 70 % d'avis positifs ou très positifs pour passer moyen (jaune) au positif (bleu), et c'est fait, No Man's Sky compte désormais 162 926 évaluations dont 70 % au moins « plutôt positives », et même 3 907 évaluations récentes « très positives ».

Sean Murray a partagé l'information sur Twitter avec un emoji pleurant, des larmes de joie évidemment, il faut dire que Hello Games n'a rien lâché et a su séduire les joueurs, il était temps. Si l'aventure spatiale vous tente, No Man's Sky est à 29,99 € sur Amazon.