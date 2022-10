No Man's Sky : la version Switch et la mise à jour 4.0 Waypoint lancées en vidéos, avec des nouveautés pour les novices et les vétérans

Plus de 6 ans après son lancement, No Man's Sky a encore des ressources. Il va entrer dans une nouvelle ère aujourd'hui avec le déploiement de son extension Waypoint introduite par la mise à jour 4.0, qui coïncide avec le lancement de la version Switch, égale en tout point aux éditions des autres plateformes.

Au programme des nouveautés, un mode Détente pour les nouveaux venus, davantage d'options de personnalisation, des possibilités plus faciles pour sauvegarder, du matchmaking étendu à l'ensemble des modes ou encore des améliorations pour l'inventaire, l'interface, les défis et missions, le craft et plus. Vous pouvez obtenir davantage de détails sur Waypoint via le site officiel ou consulter un résumé de ces nouveautés fourni par Sean Murray chez Xbox News ci-dessous.

Mode Détente - Si vous débutez, vous aurez accès à une expérience plus accessible et accueillante, qui met plus l’accent sur l’aspect bac à sable du jeu que sur la survie.

Survie et défi - Si au contraire vous jouez déjà, vous trouverez que le défi de survie est plus régulier au fil de votre progression et de l’acquisition de connaissances, de capacités et de ressources.

Personnalisez votre style de jeu - Dans les deux cas, vous pourrez modifier des centaines d’éléments du titre pour le personnaliser et l’adapter à votre style de jeu.

Sauvegardes - Il est désormais plus facile de sauvegarder. Les sauvegardes automatiques sont également plus fréquentes, pour que vous puissiez arrêter de jouer et reprendre quand vous le voudrez.

Jouer ensemble à plusieurs modes - Nous avons changé la manière dont nous rassemblons les joueuses et les joueurs via le matchmaking. Vous pouvez dorénavant partager une partie avec celles et ceux ayant choisi un autre mode de jeu. Vous verrez donc plus de joueuses et de joueurs et plus de bases qu’auparavant. Portail d’information - Si vous n’avez pas joué depuis une mise à jour ou deux, vous pourrez retrouver un résumé utile vous informant des dernières modifications du jeu, pour vous assurer une reprise plus facile.

Simplification - 20 mises à jour majeures et des milliers de modifications contenues dans des centaines de notes de patch sont rassemblées de manière claire, pour une expérience plus homogène.

Inventaire et augmentation du niveau maximum - Les inventaires ont été améliorés afin d’augmenter le niveau maximum de votre vaisseau, de votre arme, de votre cargo et de votre armure.

Voilà qui devrait encore une fois relancer la machine No Man's Sky

