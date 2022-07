No Man's Sky : des possibilités multipliées dans les vaisseaux cargos et bien d'autres nouveautés avec la mise à jour Endurance

En attendant l'arrivée sur Nintendo Switch et PSVR 2, No Man's Sky poursuit sa folle épopée galactique avec une 20e mise à jour majeure, toujours gratuite. 3 mois après Outlaws, c'est Endurance qui va renouveler le contenu avec des vaisseaux cargos encore plus grands et riches, notamment grâce à des salles thématiques personnalisables, des ponts extérieurs, des fenêtres et portes donnant vers l'espace, des membres d'équipage qui se baladent de manière dynamique, des modules agricoles pour cultiver des ressources, une prévisualisation plus fluide lors de la construction de parties du vaisseau, de la téléportation entre différents points de notre navire et l'intérieur ou l'extérieur, et davantage encore.

La technique a aussi été optimisée avec des détails plus nombreux pour ces navires-cargos et notamment leurs hangars, les animations des trous noirs, les nébuleuses, la vision de loin, les tempêtes cosmiques... Ajoutez à cela des frégates de vaisseaux organiques qui apparaîtront dans l'espace, la nouvelle expédition Polestar, les missions multijoueurs Sentinel Pillars et Infestation, un Extracteur Solaire pour obtenir des ressources depuis notre navire, des astéroïdes plus variés, et bien d'autres choses à découvrir dans le changelog complet de la mise à jour 3.94, et vous obtenez encore une très belle vague de nouveautés gratuites. Sean Murray, patron de Hello Games, a résumé ce que propose le patch sur le PlayStation Blog et vous pouvez découvrir un tas d'images d'Endurance en pages suivantes.



L’année s’annonce déjà incroyablement chargée pour No Man’s Sky sur PlayStation, avec plusieurs sorties à notre actif depuis ces six premiers mois : une version PlayStation VR 2 en cours de développement, les mises à jour de Sentinel et Outlaws, ainsi que l’expédition Leviathan. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la 20e mise à jour de No Man’s Sky. Elle s’appelle Endurance et elle est disponible gratuitement au téléchargement pour les joueurs PlayStation 4, PlayStation 5 et PSVR dès aujourd’hui. Le nom Endurance évoque des images de voyages épiques à la barre de vaisseaux emblématiques et imposants. Il n’est donc pas surprenant que cette mise à jour se concentre sur vos flottes de cargos et introduise une toute nouvelle dimension dans l’utilisation et l’appréciation de votre vaisseau mère. Nous avons amélioré la possibilité de personnaliser complètement ces énormes vaisseaux afin qu’ils deviennent de véritables bases de voyage dans l’espace, en ajoutant des salles de scanner, des magasins, des plantations, des raffineurs et des extracteurs, pour n’en citer que quelques-uns. Les voyageurs peuvent aménager et configurer leurs bases sur leurs cargos comme ils le désirent, dans une grande variété de styles comprenant des couloirs vitrés, des passerelles (intérieures et extérieures) et de tout nouveaux effets de hangar et de pont. De plus, vous pouvez peupler votre cargo de membres d’équipage supplémentaires pour donner vie à votre base mobile. Rejoindre votre nouvelle base spatiale n’a jamais été aussi facile grâce à la possibilité de créer des nœuds de téléportation n’importe où dans le vaisseau. Debout sur votre nouveau cargo à observer la galaxie à travers de grandes baies vitrées ou même depuis une passerelle extérieure, vous disposez d’un point d’observation idéal pour contempler les planètes et les étoiles qui vous entourent. Et ne manquez pas les nouveaux champs d’astéroïdes, plus denses et plus impressionnants. La sortie d’Endurance coïncide avec le 6e anniversaire de No Man’s Sky sur PlayStation et je suis surpris de voir qu’un si grand nombre de joueurs sur PlayStation accumulent encore un nombre faramineux d’heures de jeu, plusieurs années après que les premiers voyageurs aient posé le pied sur leur première planète. Nous sommes éternellement reconnaissants du soutien de notre communauté PlayStation.





