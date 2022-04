No Man's Sky : de la contrebande et des vaisseaux à voiles solaires dans la mise à jour Outlaws

Après sa 17e extension gratuite Frontiers en septembre 2021, Hello Games a pris son temps avant de délivrer la suivante, Sentinel, en février dernier. Eh bien, les joueurs n'auront pas eu à patienter autant pour découvrir la 19e, puisque Outlaws a été lancée ce mercredi sur toutes les plateformes, toujours sans frais supplémentaires. Le studio nous présente rapidement les nouveautés en vidéo, qui ont de quoi capter l'attention.

Un tout nouveau type de vaisseau éblouissant est désormais disponible avec ses voiles solaires, de quoi plaire aux pirates de l'espace ! En effet, un système de contrebande a été ajouté, proposant des systèmes entiers dédiés aux hors-la-loi, des missions additionnelles en lien avec eux et même la possibilité de constituer notre escadron de criminels. Les affrontements spatiaux ont eux été améliorés en divers points, tout comme la physique des vêtements, avec une cape personnalisable. Une sixième Expédition intitulée Blighted a aussi été ajoutée.

En parallèle du changelog en anglais à retrouver ici, Sean Murray a présenté ces nouveautés sur le PlayStation Blog, le tout ayant été traduit en français, à lire ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus :

La mise à jour Sentinel, première grande MàJ de 2022 pour No Man’s Sky, est sortie le mois dernier. Nous avons adoré voir notre communauté PlayStation mettre en marche ses mechs de combat et se joindre en si grand nombre à la bataille contre les nouvelles menaces et défis.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer la sortie de notre 19e mise à jour ! La MàJ Outlaws sort aujourd’hui sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation VR. Elle propose de la contrebande, des combats spatiaux améliorés, un escadron qu’il vous faudra recruter, une nouvelle expédition, ainsi que l’arrivée d’un tout nouveau vaisseau, une première dans No Man’s Sky depuis le Vaisseau vivant d’il y a deux ans.

Les pirates ont pris le contrôle de stations spatiales dans tout l’univers, les utilisant comme bases à partir desquelles ils mènent des opérations de contrebande et des attaques sur les planètes et les installations voisines. Les joueurs devront faire leur choix : les rejoindre en tant que renégats et les aider dans leurs activités malfaisantes, ou leur tenir tête dans un système de combat spatial rééquilibré et dynamique.

Fort heureusement, vous ne serez pas seuls dans ce combat. Les joueurs peuvent désormais recruter leur propre escadron de pilotes, qui pourra lutter à vos côtés au moment opportun. Explorez la galaxie pour trouver les coéquipiers idéaux, ou accompagnez votre fidèle équipage depuis ses humbles débuts pour en faire une unité d’élite.

Un tout nouveau vaisseau sophistiqué et équipé de voiles, le Classe Solaire, couronne la mise à jour. Doté de technologies uniques, vous le retrouverez principalement dans les systèmes occupés par les pirates.

Par ailleurs, les collectionneurs sauront trouver vaisseau à leur pied sans même devoir se séparer de leurs vaisseaux existants, puisque le nombre maximum de vaisseaux est passé de six à neuf. En outre, la taille de leur inventaire a été augmentée, ce qui s’avère très utile pour le trafic de contrebande…

Une chose est sûre : avec la mise à jour Outlaws, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Stations de hors-la-loi

Les systèmes hors-la-loi sont des endroits dangereux, anarchiques, le théâtre de nombreux conflits. Mais il s’agit là d’une véritable opportunité pour les joueurs doués en raid sur les vaisseaux de passage.

Une nouvelle série de missions guide les joueurs vers ces nouveaux groupes de rébellion, et une fois sur place, ils trouveront un maître des primes qui propose de nouvelles missions pirates, des commerçants spécialisés en technologie sur le marché noir qui vous vendront nombre d’améliorations suspectes, et la possibilité d’acquérir des biens de valeur totalement illégaux dans le reste de la galaxie. Les pirates dans l’âme peuvent également se procurer de faux papiers qui leur permettront de dissimuler leur mauvaise réputation due à leurs activités.

Vaisseau Solaire

Le tout nouveau vaisseau de No Man’s Sky est une révolution de technologie. Avec ses voiles et son moteur uniques alimentés à l’énergie solaire, c’est un vaisseau de choix pour tout pilote friand de vitesse parmi les étoiles.

Si les vaisseaux solaires sont des vaisseaux à voiles, la gamme s’élargit considérablement. Les chasseurs de vaisseaux se réjouiront de parcourir la galaxie à la recherche de la combinaison parfaite pour leur flotte existante.

Contrebande

Les biens illégaux achetés dans les systèmes hors-la-loi peuvent être introduits dans l’espace réglementé sous forme de contrebande, et revendus pour une somme considérable. Mais la vie de passeur n’est pas sans danger : les Sentinelles sont à l’affût de produits de contrebande, et vous avez de grandes chances de vous faire prendre.

Inventaire de cargaison

Tous les joueurs (et pas seulement les contrebandiers !) profiteront de l’ajout d’un inventaire de cargaison spécialisé sur tous les vaisseaux. Ces emplacements à haute capacité peuvent contenir de grandes quantités de cargaison, et les joueurs avides de stockage pourront déverrouiller des emplacements supplémentaires par le biais du terminal d’amélioration du vaisseau présent dans chaque station spatiale.

Escadrons

Les joueurs peuvent désormais recruter et améliorer un escadron de coéquipiers pour prendre l’avantage lors des combats entre vaisseaux ! Une fois que vous avez commencé à monter votre escadron dans votre vaisseau principal, vous pourrez recruter des vaisseaux PNJ en parlementant avec leur pilote. Chaque pilote possède des capacités qui lui sont propres, que vous pourrez améliorer au fil du temps pour plus d’impact au combat.

Combat spatial

Le combat spatial a été rééquilibré afin de le rendre plus amusant et plus dynamique. Le gameplay a été amélioré et de nouveaux visuels d’armes ont été implémentés. Les vaisseaux ennemis possèdent désormais des boucliers. Le catalogue d’armes a également été amélioré, et propose à présent des armes dotées d’effets secondaires spécialisés, qui peuvent par exemple ralentir les moteurs des adversaires ou désactiver leurs boucliers.

Le combat entre vaisseaux peut maintenant avoir lieu dans l’atmosphère d’une planète. Surveillez de près les pirates : si vous défendez avec succès des bâtiments ou des avant-postes construits sur des planètes contre un raid pirate, vous recevrez une récompense qui vous rendra des points de santé !

Les vols ont été rendus plus accessibles grâce au nouveau mode de Suivi automatique. Disponible sur le menu principal des options, le Suivi automatique permet aux joueurs d’aligner automatiquement leur vaisseau avec la cible actuelle. Le joueur peut toujours utiliser les commandes librement, sans avoir à se soucier de localiser et verrouiller sa cible.

Notre voyage se poursuit !