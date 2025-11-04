Salmon Man : le platformer VR qui teste vos nerfs débarque sur Meta Quest et Steam

Salmon Man prépare son arrivée sur Meta Quest et Steam en novembre 2025. Ce jeu de plateforme en réalité virtuelle développé par Valem Studio propose une expérience singulière où le joueur incarne un saumon muni d’une pagaie pour remonter le courant à travers un monde surréaliste et sans concession.

Le concept repose sur une idée simple et redoutable. À chaque coup de pagaie, il faut grimper, progresser, puis recommencer après chaque chute. Le studio belge décrit son jeu comme un véritable test de persévérance où la physique devient à la fois l’alliée et l’ennemie. Aucun raccourci, aucune tricherie, seulement la précision du geste et la patience.

L’univers imaginé par Valem Studio mêle humour absurde et tension constante. Chaque ascension devient un affrontement entre la maîtrise du mouvement et la gravité. Ceux qui ont connu la frustration de Getting Over It, Only Up ou Jump King reconnaîtront immédiatement cette philosophie du défi, ici amplifiée par l’immersion totale de la réalité virtuelle.

Le moteur physique, calibré pour une grande précision, transforme chaque mouvement en risque mesuré. La difficulté devient le cœur du plaisir et chaque avancée, aussi infime soit-elle, apporte une réelle satisfaction.

Valem Studio s’appuie sur une solide expérience dans le domaine XR. Le studio s’est fait connaître avec Detective VR, une enquête en réalité mixte publiée sur le Meta Store. En parallèle, il anime la chaîne Valem Tutorials, devenue une référence pour les développeurs VR du monde entier, et collabore avec Meta dans le cadre du programme Meta Start Mentor.

Des mises à jour post-lancement viendront enrichir le contenu avec de nouveaux modes de jeu, des objets à collectionner et un mode spécial pour les joueurs les plus aguerris. L’équipe souhaite prolonger cette expérience sans dénaturer l’esprit d’origine, fondé sur la rigueur, l’humour et le dépassement de soi.





Avec Salmon Man, Valem Studio signe un hommage à la persévérance. Ce titre illustre la tendance actuelle des jeux VR exigeants où chaque effort devient une victoire. Entre étrangeté, maîtrise du geste et défi permanent, il promet de marquer les esprits de celles et ceux qui aiment se surpasser.

Salmon Man sera disponible sur le MetaHorizonStore pour les casques Meta Quest 2, 3, 3S et Pro, ainsi que sur SteamVR pour les utilisateurs PC. Le prix de est fixé à 9,99 euros. Notez que les deux stores permettent de le mettre en Wishlist pour être prévenu lors de sa mise en ligne.